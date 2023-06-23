Майже 700 окупантів, 44 артилерійські системи та 15 «броньовиків»: в Генштабі назвали втрати ворога за добу

Розпочалася чотириста вісімдесят п’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни.

Агресор зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом доби там відбулось понад 30 бойових зіткнень, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Протягом минулої доби противник завдав ракетного та авіаційного удару по території України, застосувавши 3 аеробалістичні ракети Х-47 «Кинджал», 3 крилаті ракети Х-22 та 4 дрони-камікадзе «Shahed-136/131». Силами та засобами протиповітряної оборони 3 дрони-камікадзе було знищено.

Крім того, ворог завдав 49 авіаційних ударів, здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Відкриваючи вогонь у відповідь, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 — по зенітно-ракетних комплексах ворога.

А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 4 райони зосередження особового складу та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 23 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 2 засоби радіоелектронної боротьби та 2 вузли зв'язку противника.

Загальні бойові втрати противника за минулу добу склали:

- особового складу — 223 330 (+680) осіб ліквідовано,

- танків — 4017 (+4) од,

- бойових броньованих машин — 7798 (+15) од,

- артилерійських систем — 3985 (+44) од,



- засобів ППО — 379 (+3) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3447 (+9),



- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 6708 (+30) од,

- спеціальної техніки — 545 (+6).



Нагадаємо, за даними військових експертів, тактика росії у війні проти України суттєво змінилася. Тепер серед загиблих росіян більшість не солдат регулярної армії, а колишніх в'язнів та резервістів. Вони не мають професійної підготовки, їх використовуються як «одноразові війська». Вони призначені для того, щоб виснажити українські сили та виявити позиції української артилерії для подальших атак.

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