«Одноразові війська»: кого в росії зараз відправляють на війну в Україну з розрахунком на те, що вони загинуть

Тактика росії у війні проти України суттєво змінилася. Про це свідчать дані про загиблих росіян з початку війни. В агресивній війні проти України за росію тепер гинуть не солдати регулярної армії, а колишні в'язні та резервісти. Про це повідомили ВВС та незалежна російська медіаорганізація «Медіазона» після спільного дослідження.

Згідно з дослідженням, у перші три місяці після початку війни на фронті гинули переважно молоді професійні солдати. За цей час контингент російських бійців, які гинуть в Україні, суттєво змінився. Протягом останніх трьох місяців, наприклад, гинули переважно колишні 30−35-річні в'язні, яких вербували з в'язниць, обіцяючи їм премії та свободу.

За останні три місяці загинули 1 236 таких колишніх ув'язнених, а також 752 найманці «Вагнера», 780 мобілізованих цивільних осіб і 484 добровольців, які вступили на службу після вторгнення. На противагу їм загинули 148 офіцерів і 398 рядових і сержантів. При цьому, згідно з дослідженням, за перші три місяці загинули 792 офіцери і 2 279 рядових і сержантів, 280 добровольців і лише 22 найманці «Вагнера».

Солдати, які не мають професійної підготовки та найімовірніше можуть загинути, використовуються як «одноразові війська», так оцінює ситуацію для BBC Джек Вотлінг, експерт британського Королівського інституту об'єднаної служби (RUSI). Вони призначені для того, щоб виснажити українські сили та виявити позиції української артилерії для подальших атак.

«Їх відправляють на війну з розрахунком на те, що вони загинуть», — сказав Вотлінг.

За його словами, росія використовувала підготовлених солдатів для здійснення атак лише тоді, коли для цього були сприятливі умови.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що іркутських мобілізованих, які скаржились путіну на командування, кинули під Авдіївку.

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