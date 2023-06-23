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Події

В Маріуполі ліквідували групу російських офіцерів

9:50 23 червня 2023
Маріуполь

У росіян зростають втрати особового складу не тільки на лінії фронту, а й в населених пунктах, які вони вважають своїми.

Так, внаслідок вибуху в окупованому Маріуполі ліквідована група російських офіцерів.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

За його інформацією, вибухи пролунали в Приморському районі неподалік від Маріупольського морського порту. Там окупанти оселились там в одному з приватних будинків.

«Маріупольський Спротив доповідає про ліквідацію щонайменше 4 офіцерів окупантів, що оселились в приватному будинку маріупольців в евакуації в Приморському районі неподалік від Маріупольського морського порту. П’ятниця починається з гарних новин», — написав він.


Нагадаємо, вчора ЗСУ потужно вдарили по Чонгарському мосту. Тепер окупанти втратили можливість перекидати військову техніку з Криму в район бойових дій.

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