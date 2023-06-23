В Маріуполі ліквідували групу російських офіцерів
У росіян зростають втрати особового складу не тільки на лінії фронту, а й в населених пунктах, які вони вважають своїми.
Так, внаслідок вибуху в окупованому Маріуполі ліквідована група російських офіцерів.
Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.
За його інформацією, вибухи пролунали в Приморському районі неподалік від Маріупольського морського порту. Там окупанти оселились там в одному з приватних будинків.
«Маріупольський Спротив доповідає про ліквідацію щонайменше 4 офіцерів окупантів, що оселились в приватному будинку маріупольців в евакуації в Приморському районі неподалік від Маріупольського морського порту. П’ятниця починається з гарних новин», — написав він.
Нагадаємо, вчора ЗСУ потужно вдарили по Чонгарському мосту. Тепер окупанти втратили можливість перекидати військову техніку з Криму в район бойових дій.544
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