В Маріуполі ліквідували групу російських офіцерів

У росіян зростають втрати особового складу не тільки на лінії фронту, а й в населених пунктах, які вони вважають своїми.

Так, внаслідок вибуху в окупованому Маріуполі ліквідована група російських офіцерів.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

За його інформацією, вибухи пролунали в Приморському районі неподалік від Маріупольського морського порту. Там окупанти оселились там в одному з приватних будинків.

«Маріупольський Спротив доповідає про ліквідацію щонайменше 4 офіцерів окупантів, що оселились в приватному будинку маріупольців в евакуації в Приморському районі неподалік від Маріупольського морського порту. П’ятниця починається з гарних новин», — написав він.

Нагадаємо, вчора ЗСУ потужно вдарили по Чонгарському мосту. Тепер окупанти втратили можливість перекидати військову техніку з Криму в район бойових дій.

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