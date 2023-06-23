Заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма виявився звичайним популістом, який розуміє економіку на рівні першого курсу університету, а за його ініціативами, озвученими на Лондонській конференції з відновлення України можуть стояти інтереси українських олігархів від металургії. Таку думку висловила ексвиконавча директорка Національної ради реформ при Президентові України, інвестбанкір та антикорупційна активістка Марія Барабаш. Зокрема, так вона відреагувала на ініціативу Шурми ліквідувати готівкові розрахунки в Україні заради боротьби з корупцією та прохання до міжнародних донорів виділити $ 40 млрд на відродження металургії.

«Золотий хлопчик» команди Президента, який має образ економіста-інтелектуала, величезну довіру Президента щодо економічних реформ виявився звичайним популістом, з розумінням економіки на рівні студента першого курсу навіть не економічного вузу", — написала Барабаш.

За її словами повна ліквідація готівкових розрахунків є «економічним термоядерним вибухом». «І навіть в тотально технологічних державах з супер швидкісним інтернетом, не вийшло відмовитися від кешу», — зазначила експертка.

«Зверну увагу на те, що причина корупції і її механізми в Україні давно виходять за межі готівки у конверті чи дивані. Так, звісно, хабарі даються і готівкою, але вже зараз від рядового поліцейського до топ-чиновника приймають „розрахунки“ безготівковими платежами. Менше фізичного контакту, менша ймовірність попастись. А куди подіти такі жадані українськими чиновниками євро та долари? Чи рішенням української влади їх теж буде ліквідовано?» — ставить Барабаш підсумнів «антикорупційні» очікування від ініціативи Шурми.

«Сміятися чи плакати з пропозицій Ростислава Шурми можна було б ще довго, якби не одне але. Він разом з Данилом Гетманцевим є ключовою людиною, яка здійснює економічні реформи в Україні. І якщо щодо пана Данила Гетманцева все стало зрозуміло давно, то щодо Ростислава Шурми у мене таке враження, ніби я вже на операційному столі дізналася, що лікар-хірург насправді не хірург, а сантехнік у лікарні, який підбадьорливо хлопає по плечу і каже: «А що, оперувати — це як труби перекладати», — іронізує Барабаш.

На її думку, «жахливість української команди з економічної політики полягає у їх примітивному популістичному мисленні, яке вже поширюється у вигляді байок та анекдотів по світу». «Цей світ, який нам надає великі гроші і який в ідеалі хотів би бачити швидкий економічний розвиток України, замість цього бачить сантехніка. Світ є динамічним, він швидко змінюється і пристосовується, а держави конкурують між собою. Тільки тоді, коли ти створюєш кращі умови для бізнесу порівняно з іншими країнами, ти можеш розраховувати на швидкий економічний розвиток», — підкреслила експертка.

«Молодий і вільно розмовляючий англійською Шурма мав переконати світ виділити Україні фантастичні гроші, а натомість почав з „ліквідуємо готівку“ та „дайте $ 40 млрд на металургію“. Обидва прохання є показником архаїки мислення, за яким чітко видно хитрі вушка наших олігархів металургів», — додає вона.

234

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram