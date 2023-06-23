«Має свої підстави»: у Буданова прокоментували заяви Байдена про підготовку росією теракту на ЗАЕС

Російська федерація постійно тримає на контролі питання ядерної зброї. Періодично тема ядерної зброї, тим більше — її розміщення поза межами російської федерації, порушується в медійному просторі задля шантажу світової спільноти.

Про це інтерв'ю «РБК-Україна» сказав заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

«На сьогодні російська федерація реально продовжує шантажувати європейську і світову спільноту заявами щодо можливості розташування ядерної зброї на території білорусі. До того ж це зараз відбувається напередодні саміту НАТО. Крім того, ми бачимо в інформаційному полі російської федерації дуже потужні заходи, які вони проводять з метою демонстрації своєї позицію. Наприклад, у травні було проведено зібрання військових аташе, акредитованих в Москві, де заступник міністра оборони теж доводив позицію Російської федерації щодо застосування ядерної зброї», — нагадав заступник Буданова.

При цьому Вадим Скібіцький рекомендує з розумінням ставитись до заяви американського президента Джо Байдена, який нещодавно заявив, що вважає реальним застосування росією ядерної зброї.

«Якщо говорити про заяву президента Сполучених Штатів Америки — мабуть, він має підстави, тому що в нього є своя розвідка, яка йому доповідає. Це його оцінка. Але ми, мабуть, повернемося до нашої оцінки», — вважає Скібіцький, маючи на увазі висловлювання свого шефа про те, що погрози кремля — всього лише блеф і шантаж.

«Ризик може бути тоді, коли є наявна ядерна зброя, коли ти розумієш, що там розміщено, які засоби будуть використовуватися для доставки цієї ядерної зброї, де можливе її застосування. На сьогодні це тільки заяви. Є певні приготування. Але ми будемо відслідковувати все, що пов'язано з переміщенням ядерної зброї, і з тими планами, які розробляє кремль стосовно цього питання», — пояснив Скібіцький.

Водночас він призиває серйозно ставитись до загрози підриву на Запорізькій АЕС — особливо дивлячись на те, що відбулося з Каховською ГЕС.

«Ситуація може бути різного ґатунку. Це може бути або спланована акція, або інцидент, який призведе до аварії. Тому ми чітко виступаємо за те, що вся територія атомної електростанції повинна бути демілітаризована. Звідти повинні бути виведені всі військові підрозділи, озброєння, бойова техніка. Якщо територія в деяких місцях реально замінована, це має бути чітко сплановано, проведено для того, щоб не допустити будь-якого інциденту, тим паче — ядерної катастрофи на станції. Але ви ж бачите, що поведінка Кремля може бути непередбачуваною. Тому загроза така існує, і ми про це говоримо», — певен Скібіцький.

Крім того, оцінюючи поновлення ударів ворога по містах України вночі, Вадим Скібіцький вважає, що вони будуть продовжуватись, оскільки мають за мету не допустити наших активних дій на лінії фронту.

«Ці удари будуть продовжуватися, попри те, що вони почали, скажімо, економити ракетне озброєння. Тому що та кампанія, яка проводилася восени, взимку, коли вони використовували за один удар 80−100 ракет, виснажила арсенали й запаси Російської федерації. І на сьогодні ми фіксуємо, що те, що виробляється, відразу йде у війська для подальшого застосування. Останні удари показали, що, наприклад, крилаті ракети — ми вже бачимо по їхнім решткам — були виготовлені в квітні цього року. Це однозначно свідчить про те, що зразу з виробництва йде бойове застосування проти наших об'єктів», — пояснює заступник Буданова.

Водночас варто згадати, що в США республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блюменталь внесли у Сенат країни проєкт резолюції про те, що застосування Росією ядерної зброї проти України або знищення ядерного об'єкта буде вважатися нападом на НАТО і передбачатиме застосування статті 5, яка означає воєнну відповідь. Зокрема, у документі йдеться, що розміщення тактичної ядерної зброї Російської Федерації на території Білорусі є загрозою для України та держав-членів НАТО.

The Graham-Blumenthal resolution:



1⃣ Agrees that the deployment of the Russian Federation’s tactical nuclear weapons within the Republic of Belarus is a threat to Ukraine and NATO member states. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) June 22, 2023

Також сенатори пропонують нинішній адміністрації США провести консультації з лідерами НАТО та іншими європейськими партнерами, щоб розробити комплексну відповідь для мінімізації загрози цивільному населенню та координувати дипломатичну та військову відповідь з огляду на ситуацію.

Нагадаємо, що 20 червня президент США Байден назвав реальною загрозу застосування тактичної ядерної зброї російським диктатором. А 22 червня президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка отримала інформацію про те, що рф розглядає теракт на Запорізькій АЕС з викидом радіації.

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