36.67 / 37.33 40.20 / 41.05
Київ: +28
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Грошова допомога українцям від американської HIAS: хто має право отримати 6 660 грн

11:45 23 червня 2023
гривні

Міжнародні організації продовжують підтримувати українців, які постраждали через війну.

Так, американська організація HIAS через благодійний фонд Право на захист запустила проєкт грошової допомоги для українців.

Повідомляється, що підтримка від HIAS становить 6 660 грн на кожного члена родини.

Вона надається постраждалим від воєнних дій в населених пунктах Київської області та переселенцям, які перемістилися у Київську область.

Допомогу надається вразливим категоріям:
- сім’ям переселенців, які переїхали за останні 30 днів;

- домогосподарствам, які постраждали від обстрілів;

- сім’ям, що втратили члена родини.

Також допомогу можуть отримати переселенці, які переїхали понад 30 днів тому, але мають низький дохід — менше ніж 5 400 грн на людину протягом останніх трьох місяців.

Нагадаємо, мешканці підтоплених регіонів Херсонської та Миколаївської областей, які постраждали від підриву Каховської ГЕС, можуть отримати допомогу від держави. Гроші виділяють за рахунок коштів резервного фонду держбюджету.

566

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Молочний розчин

Огірки просто шаленіють від цього білого підживлення: підкорміть їх, і чекайте дуже скоро на величезний врожай (відео)

Тетяна Кравченко

Валюха зі «Сватів» допилася до ручки: п’яну акторку сфотографували на вокзалі

щур

Дівам — нові проєкти, Стрільцям — вдалі інвестиції, Рибам — успішні покупки: гороскоп на день Бережливого Щура 23 червня

Врожай огірків

Негайно дайте огіркам соду і дігтярне мило: будете збирати урожай до осені відрами (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту