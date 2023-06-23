Грошова допомога українцям від американської HIAS: хто має право отримати 6 660 грн

Міжнародні організації продовжують підтримувати українців, які постраждали через війну.

Так, американська організація HIAS через благодійний фонд Право на захист запустила проєкт грошової допомоги для українців.

Повідомляється, що підтримка від HIAS становить 6 660 грн на кожного члена родини.

Вона надається постраждалим від воєнних дій в населених пунктах Київської області та переселенцям, які перемістилися у Київську область.

Допомогу надається вразливим категоріям:

- сім’ям переселенців, які переїхали за останні 30 днів;

- домогосподарствам, які постраждали від обстрілів;

- сім’ям, що втратили члена родини.

Також допомогу можуть отримати переселенці, які переїхали понад 30 днів тому, але мають низький дохід — менше ніж 5 400 грн на людину протягом останніх трьох місяців.

Нагадаємо, мешканці підтоплених регіонів Херсонської та Миколаївської областей, які постраждали від підриву Каховської ГЕС, можуть отримати допомогу від держави. Гроші виділяють за рахунок коштів резервного фонду держбюджету.

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