Принц Гаррі хотів зустрітися з путіним: про що планувалася розмова з кремлівським фюрером

Принц Гаррі, герцог Сассекський, обговорював свої ідеї можливих шоу з кількома продюсерами компанії Spotify з метою взяти інтерв'ю у володимира путіна, Дональда Трампа та Марка Цукерберга про їхнє виховання та дитячі травми.

Про це пише Daily Mail.



Повідомляється, що в ході бесіди Гаррі планував дізнатися, як всі зазначені вище чоловіки стали саме тими людьми, якими вони є сьогодні.

Звичайно, у декого ідея Гаррі визвала подив — адже, коли росія повномасштабно вторглася до України, брат Вільяма та Меган Маркл публічно висловили підтримку нашій країні. Тому зустріч з путіним навряд чи можна назвати вдалою ідеєю.

Втім, задум не встиг здійснитися, оскільки його співпраця зі Spotify припинилася через дружину Меган Маркл.

У своєму подкасті Меган розмовляла з відомими жінками, обговорюючи різні соціальні проблеми та часто порушувала особисті теми.

253

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram