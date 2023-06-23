Сидів у кабінеті, не маючи нормальної розвідки: пригожин про дії шойгу у перші дні вторгнення рф в Україну

Ватажок так званої пвк «вагнер» євген пригожин, який сказав правду про дії ЗСУ на Донбасі, висловив сумніви щодо уміння «маршала перемоги» росії сергія шойгу організувати роботу свого відомства.

Про це він заявив у відео.

Зокрема, за словами пригожина, у 2014 році російська армія не була готова вийти на кордони «лнр» та «днр». І загалом, коли головою міноборони рф у 2012 році став сергій шойгу, армія росії ні чим не займалася і була не здатна проводити великомасштабні дії. Російська армія виявилася «повітряним міхуром».

«У шойгу не вистачило яєць, щоб взяти Київ, він лячно сидів у своєму кабінеті, не маючи нормальної розвідки», — каже пригожин.

Крім того, ватажок бойовиків певен, що у перші дні війни шойгу занапастив 1000 російських солдатів під Гостомелем, і таким чином вивів з ладу найбоєздатнішу частину армії путіна.

Крім того, куратор «вагнера» вважає, що «війна була потрібна, щоб шойгу отримав «зірку героя».

«Війна була потрібна олігархічному клану, який керує росією. Війна була потрібна, щоб поставити президентом України медведчука», — сказав голова пвк «вагнер».

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, медведчук намагався втекти. СБУ його затримала. А потім кума путіна віктора медведчука обміняли на «азовців».

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