«Купка тварин» хотіли показати, які вони «сильна армія»: пригожин про причини нападу росії на Україну

Конфлікт між ватажком військового формування чвк «вагнер» євгеном пригожіним і міноборони рф набирає обертів. Сьогодні так звана прес-служба вагнера опублікувала інтерв'ю, в якому власник чвк вагнер розповів, для чого була потрібна війна.

За словами пригожина, повномасштабне російське вторгнення розпочалося не для «денацифікації» та «демілітаризації» України і навіть не для повернення російських територій, а для задоволення амбіцій окремих людей. Всю провину за початок війни пригожин поклав на міністра оборони рф сергія шойгу та російських олігархів.

«Війна була потрібна для того, щоб купка тварюк просто поторгувала і попіарилася, показавши, яка вона — сильна армія. Щоб шойгу отримав маршала (і цей указ уже був готовий), одержав другу зірку Героя. Тому що йому дуже хотілося увійти в історію, як великий тувинський воєначальник, який став двічі Героєм та маршалом фактично у мирний час», — заявив пригожин.

За словами «кухаря» путіна, війна також була потрібна олігархам — «тому клану, який сьогодні фактично керує росією».

«Так ось, другою метою операції була — призначення президентом України Медведчука (Віктор Медведчук — проросійський політик, лідер забороненої партії ОПЗЖ і кум путіна, якого віддали росії в обмін на захисників „Азовсталі“. — Авт) », — заявив пригожин.

Він нагадав, що після приходу Медведчука до влади всі українські активи планували розділити між представниками того самого «олігархічного клану»: «Крали на Донбасі пачками, але захотілося більше».

Пригожин підтвердив, що після захоплення українських областей почалося їхнє розграбування — в «бік росії» вивозили техніку, метал, обладнання та інше.

«Наша „священна війна“ з тими, хто ображає російський народ, хто його намагається принизити, перетворилася просто на рекет, а вірніше — на щурництво, підняте в ранг закону, в ранг національної ідеології», — додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що фермери на тимчасово окупованих територіях українського Півдня мають можливість вивести товар тільки у бік Криму, але і це пов'язано з низкою ризиків і труднощів. Адже окупанти вимагають оплати за можливість проїхати блокпости. Багато хто просто боїться це робити. Тому щоб хоч якось залишитися на плаву, доводиться продавати товар навіть дешевше за собівартість.

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