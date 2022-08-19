«Після допитів багато українських активістів просто зникали»: співавтор «Реєстра мелітопольських колаборантів» розповідає про ситуацію в окупованому місті

Окупанти продовжують виношувати плани щодо анексії нових українських територій. Так, 11 вересня у Мелітополі орки вирішили провести псевдореферендум про приєднання частини Запорізької області до росії. За свідченням мешканців цього міста, вони зовсім не горять бажанням йти з України. Переважна більшість мешканців Мелітополя чекають на контрнаступ ЗСУ. Днями високоточними ракетами HIMARS наші завдали удару по пунктах тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках у різних районах Мелітополя. Як повідомляє мер міста Іван Федоров, за попередніми даними, знищено значну кількість військової техніки і понад 100 російських військових. Крім того, у місті активізувалися так звані «мелітопольські партизани», які полюють на колаборантів та зрадників. Про те, яка сьогодні ситуація у тимчасово окупованому Мелітополі, «ФАКТИ» поспілкувалися з журналістом та блогером, одним із авторів «Реєстру мелітопольських колаборантів» Віталієм Горбенком. Перед початком окупації Віталію з родиною вдалося виїхати з рідного міста до Запоріжжя, але він продовжує підтримувати зв'язок з українськими активістами, а про партизанів знає не з чуток.

«Окупанти лякають жінок, яких затримують за проукраїнську позицію сексуальним рабством»

- З моменту окупації мого рідного Мелітополя життя місцевого населення кардинально змінилося, — каже Віталій Горбенко. — Більше половини жителів виїхали з міста. Але багато хто залишився в окупації. В основному це ті люди, які не мають матеріальних можливостей або утримують літніх батьків, бабусь та дідусів. Також багато залишилося фермерів, які відмовилися залишати свій урожай та агротехніку. Але, на жаль, від рейдерства та мародерства більшість із них це не врятувало.

Мої рідні успішно виїхали у перші дні після початку повномасштабних воєнних дій. І, як показує ситуація у місті, це було дуже правильне рішення. Окупанти постійно шукають волонтерів, проукраїнськи налаштованих мешканців, колишніх військових та правоохоронців (зокрема АТОшників та їхніх родичів), журналістів та соціально-активних лідерів громадської думки. Якщо когось ловлять, то вивозять за місто у підвали та проводять із ними так звані фільтраційні заходи. Після цих допитів багатьох досі не можуть знайти, і не відомо, чи ще живі вони, чи ні.

На жаль, окупаційна влада в Мелітополі з перших днів володіла інформацією про всіх мешканців, які мали яскраво виражену українську позицію (все завдяки заздалегідь сформованим місцевим осередкам). Це свідчить про те, що спецслужби рф ретельно готувалися до війни в Україні, причому не один рік. Розвивали свій агентурний апарат, який працював на ворога.

Військові росії разом з феесбешниками вдиралися до будинків, виламували замки і двері, перевіряли всіх членів сімей за документами, організовували обшуки, перевіряли майно. Разом із АТОшниками, тероборонівцями та проукраїнськими активістами кидали на підвал підприємців, чиновників, керівників організацій. У полон брали і членів сім'ї, і сусідів людини, яку вони шукали. Знаю, що тримали полонених на території міських підприємств, заводів. Як камери використовували підвали та гаражі без будь-яких умов для існування. Спали люди на бетонній підлозі, там же ходили до туалету. Їх майже не годували, давали лише трохи води. Усіх без винятку чоловіків сильно били. Жінок фізично не чіпали. Але морально дуже давили, лякали сексуальним рабством.

- Росіяни не намагаються забирати до своєї армії чоловіків — мешканців Мелітополя?

- Окупанти справді проводять мобілізацію серед місцевого населення. Але, що найсмішніше — в армію забирають тих чоловіків, хто встиг отримати російський паспорт. Крім того, у Мелітополі дуже багато військових. Вечорами вони розгулюють містом із ознаками сильного алкогольного сп'яніння.

«Гроші у мешканців Мелітополя закінчуються»

- Як живе Мелітополь в окупації? Що є на полицях магазинів та за якими цінами?

- Більшість моїх знайомих пишуть, що у місті ситуація складна. Гроші майже у всіх закінчуються. Продукти харчування, які завозяться з Криму — жахливої якості, в аптеках медикаментів майже немає, а побутова хімія коштує якихось захмарних грошей. Хоча, істотно знизилася вартість овочів та місцевих фруктів. Це пов'язано в основному з тим, що вивезти продукцію фермери можуть тільки у бік Криму, але це пов'язано з низкою ризиків і труднощів. Адже окупанти вимагають плату за можливість проїхати блокпости. Багато хто просто бояться це робити. Тому, щоб хоч якось залишитися на плаву, доводиться продавати овочі і фрути навіть дешевше за їх собівартість. Ось, наприклад, знаю про знамениту мелітопольську черешню. Її зараз там продають за рекордно низькою ціною від 20 до 30 гривень за кілограм.

А в іншому — ціни все дуже зросли. Цигарки, наприклад, подорожчали вдвічі. Пачка сьогодні коштує від 120 до 150 гривень. Така сама ситуація і з побутовою хімією. На засоби індивідуальної гігієни ціни взагалі неадекватні. По-перше, вони в дефіциті, по-друге — ціни втричі дорожчі, ніж були до російського вторгнення. Наприклад, шампунь найдешевший можна купити за 200−250 гривень. З продуктів — куряче філе коштує від 250 гривень за кілограм.

Цікаво, що на полицях магазинів є навіть лимонад із буквою «Z» на етикетці.

Бензин є, але наявні обсяги не покривають потреби населення.

Українських мобільних операторів окупанти у місті постійно глушать і через це містяни змушені купувати російські sim-картки, які прив'язуються до паспортних даних. Вартість дзвінків дуже висока. Гривень 20−30 коштує одна хвилина розмови.

Окремо хочу розповісти про свою улюблену курортну Кирилівку. Це за 80 км від Мелітополя. Ми всією родиною щороку там відпочивали. Наразі окупанти у прямому сенсі «звільнили» курорт від людей, відпочиваючих та підприємців. Кирилівка просто пустує. У розпал курортного сезону на пляжах навіть місцеві жителі велика рідкість. Засмагають та плескаються у воді лічені одиниці.

- 11 вересня окупанти планують проведення псевдореферендуму щодо приєднання захопленого регіону до росії. Як триває підготовка?

- До цього заходу окупанти готуються активно: вивісили рекламу на білбордах, запустили місцевий канал, крутять пропаганду по радіо, друкують газети. Роблять, в принципі, все за своєю методичкою, нічого нового. Крім того, у своїх цілях використовують голів ОСББ мелітопольських багатоквартирних будинків. Ті у свою чергу ходять по квартирах мешканців та розповідають, як люди голосуватимуть на псевдореферендумі. Мелітопольцям кажуть, що ходити нікуди не треба. Мешканцям прямо до квартири принесуть листочки, де вони мають поставити галочку біля слова «за» чи «проти». На питання мелітопольців, що буде, якщо вони проголосують «проти» приєднання свого міста до росії, російські агітатори єхидно посміхаються.

Центральний штаб підготовки до «референдуму» знаходиться у ТЦ «Фокстрот» на третьому поверсі. До речі, нещодавно там попрацювали наші партизани та навели метушні. Тому, може, вони тепер кудись переїдуть.

За інформацією, яку мені передають, мешканці Мелітополя та Мелітопольського району не підтримують «референдум». Приєднуватися до росії, реально, хочуть відсотків 10 з тих, хто залишився на окупованій території.

Мені здається, самі колаборанти його вже не хочуть, але «задню» включити вже не можуть. Наприклад, та сама Галина Данильченко, фейковий мер Мелітополя, протягом двох місяців подає у відставку, а її покровитель псевдогубернатор Балицький не відпускає.

«За останній тиждень мелітопольські партизани ліквідували чотирьох зрадників»

- У ЗМІ часто пишуть про «мелітопольських партизанів». Вони справді існують?

- Звісно, існують. Я особисто знаю декількох людей, які з певних причин залишилися у місті і тепер поступово, холоднокровно та професійно ліквідують ворогів.

Вони відкрили справжнє полювання на колаборантів, які безпосередньо беруть участь у підготовчих процесах щодо проведення псевдореферендуму. Наскільки мені відомо, за останній тиждень було ліквідовано чотирьох зрадників у Мелітопольському районі, які у сільрадах готували так звані виборчі комісії.

Звичайно, основне завдання партизанів — це добре підготувати ґрунт для контрнаступу ЗСУ. І скажу вам, у них це якісно виходить. Також партизани отримують розвідувальну інформацію, яка становить величезну цінність для подальших дій.

Показово те, що колаборанти стали дуже боятися реальної загрози від мелітопольських партизанів. Досить швидко минув період, коли зрадники посміхалися на камеру і весело позували для російських новин, демонструючи, які вони раді загарбникам та щасливі працювати на ворога. Я примітив, що вони масово почали відмовлятися «світити» свої фізіономії у сюжетах для російських ЗМІ. Зараз у репортажах дані зрадників ретельно замилюють. А це означає, що робота партизанів приносить плоди, і вони реально існують.

- Окремо хотілося б поговорити про колаборантів. Ви є одним із експертів команди Evocation.info і, в тому числі, на основі і ваших даних було створено реєстр мелітопольських зрадників. Хто вони, ці колаборанти? Чи багато їх?

- На жаль, колаборантів у Мелітополі достатньо. В основному це учасники так званого «антимайдану», «російської весни» 2014-го року, комуністи, колишні члени проросійських партій (Партія регіонів, Опоблок, ОПЗЖ, Союз лівих сил, Комуністична партія), літні мешканці регіону, які виросли в Радянському Союзі. Є меркантильні люди, які вирішили заробити на горі або зберегти свій бізнес. Наразі майже всіх колаборантів та зрадників встановили, всі вони є фігурантами кримінальних справ.

- Україна готується до контрнаступу і, швидше за все, Мелітополь невдовзі звільнять від окупантів. Скажіть, росіяни всерйоз вірять, що вони назавжди у вашому місті?

- Думаю, що ви обізнані про порядок та процес виконання наказів у російській армії. Стан справ йде таким чином — путиним поставлено завдання створити нову імперію і віджати якнайбільше територій. Вище військове командування змінювалося надто часто у певні моменти поразок рф. Це свідчить, що у президента рф явно неповна поточна картина бою через страх генералітету доповідати йому реальну інформацію. Вони не вірять — вони просто використовують тактику «виснаження» та «випаленої землі». Мешканці Мелітополя активно допомагають партизанського руху та готуються до контрнаступу ЗСУ. Мелітополь чудово розуміє, що майбутнє з росіїєю приречене на санкції та «залізну завісу».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що в Мелітополі знайшли тіло 13-річної дівчинки, яка була зґвалтована та вбита. Дитина зникла близько місяця тому. Оскільки рідні дівчинки боялися оприлюднювати цей факт, можна припустити, що до вбивства школярки причетні окупанти.

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