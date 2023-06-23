Ні в якому разі не намагайтесь завести: що робити водіям, коли автомобіль затопило

Водії, купуючи нову машину, намагаються вибрати марку, яка не схильна до корозії. Адже часто автомобілі залишаються надовго на вулиці. Нестабільні погодні умови сприяють тому, що на кузові та деталях може з'явитися іржа. Іноді авто може затопити навіть у підземному паркінгу.

Тож фахівці не радять відразу, як тільки зійшла вода, спробувати заводити машину, повідомляє wheel-news.

Адже до системи пуску теж потрапила вода. Спроба запустити двигун призведе до гідроудару.

Відбудеться руйнування поршневих кілець, колінчастого та розподільчого валів. Будуть погнуті шатуни, зламаний блок циліндрів, Також може заклинити двигун.

Затоплену автівку треба витягувати буксиром та штовхати виключно на нейтралці. Після цього її ставлять на ремонт, бо є нагальна потреба в реанімаційних діях.

Їх потрібно провести якомога раніше, щоб уникнути ризику утворення корозії. Окрім того, ранні реанімаційні дії сприятимуть порятунку електроніки, кузова, трансмісії та інших агрегатів.

Найперше потрібна повна просушка салону.

Всі системи автомобіля потребують промивання та змащування, а також заміни фільтрів (масляний, повітряний, паливний). Також проводять заміну технічних рідин. Крім того, треба змастити підшипники ступиць та півосей.

Кузов авто має бути повністю досліджений. Ціль — перевірити потенційно приховані місця, де може бути застій вологи з подальшим утворенням корозії. Треба обробити контактні групи спеціальними мастилами, які виштовхують вологу.

З паливного бака потрібно злити бензин. Бак просушити. Якщо в інжектори попала вода, їх теж просушують.

Після того, як проведено обслуговування всіх вузлів машини, авто везуть на хімчистку та повне миття, в яке також входить багажник, фари, моторний відсік, салон, кузов.

Раніше"ФАКТИ" розповідали, які автомобілі найбільш схильні до корозії.

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