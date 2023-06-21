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Якісні та довговічні: названо ТОП-5 кросоверів по стійкості до корозії

14:15 21 червня 2023
ремонт

Майбутні автовласники, вибираючи автомобіль, хочуть бути впевнені що кузов тієї чи іншою моделі має стійкість до корозії, а вони не будуть мати проблем, як позбутись іржі.

Сайт «Твоя МАШИНА» склав перелік лідерів серед кросоверів, на яких навіть на авто минулих років виробництва, або авто з пробігом не знайти жодного сліду корозії.

Toyota RAV4. Один з найпопулярніших кросоверів на ринку. Якість та довговічність — основні переваги. Toyota RAV4 має високу якість лакофарбового покриття та гальванічно оцинкований кузов. Шар цинку 10−12 мкм.

Subaru Forester. Виробник застосовує для виробництва кузова гальванічно оцинкований метал. Враховуючи вік та якість збірки, корозія дуже довго не з’являється. Шар цинку 9−15 мкм.

Honda CR-V. Ще один популярний кросовер відомий надійністю. Довговічність кузова гарантується якісним антикорозійним покриттям. Шар цинку 10−12 мкм.

Mazda CX-5. Ця модель також стійка до іржі та корозії. При гальванічному оцинкуванні наносить шар цинку 9−15 мкм. Якісне лакофарбове покриття сприяє тривалому збереженню кузова.

Ford Escape. Надійний кросовер з оцинкованим кузовом. В цієї машини одні з найкращих показників стійкості щодо корозії. При обробці кузова накладається шар цинку 5−10 мкм.

Нагадаємо, майбутнім автовласникам також слід звернути увагу на бюджетні автомобілі, які можна дешево обслуговувати після покупки.

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