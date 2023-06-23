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«Жінка — вогонь»: Алла Пугачова приємно здивувала прихильників «молодим» виглядом

15:15 23 червня 2023
Алла Пугачова

Співачка Алла Пугачова та рок-музикант Андрій Макаревич відвідали концерт співака Максима Леонідова в ізраїльській Нетанії. Про це сам артист, відомий композицією «Дівчинка-видіння» розповів у соціальній мережі.

Після виступу Примадонна залишилася у захваті від творчості 61-річного Леонідова та порівняла його з великим актором.

«Немає коментарів. Алла Борисівна вперше побувала на моєму концерті. Порівняла мене з Андрієм Мироновим. Пішов додому пишатися…» — написав щасливий Леонідов.

Про Леонідова відомо, що він давно має нерухомість в Ізраїлі, але якщо раніше зупинявся там після довгих гастролей, то тепер влаштувався остаточно, перевіз туди всю родину.

Звичайно, глядачів більше цікавила Алла Пугачова: дивлячись на її фото, фанати зробили висновок, що співачка, певно, відвідала вмілого пластичного хірурга, який прибрав у неї всі зморшки і збільшив губи.

«До концерту Леонідова Пугачова, мабуть, побувала у чудового хірурга. Виглядає краще, ніж за життя Андрія Миронова!»; «Не впізнав Аллу Борисівну. Просто шикарна!»; «Вона все молодшає та молодшає. Жінка — вогонь!», «Алла Борисівна шикарно виглядає!», «Дякую, що поділилися такою красою», — написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, остаточне рішення не повертатися до рф прийняла і подруга Пугачової — Лайма Вайкулє.

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