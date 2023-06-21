Росія сама передчувала свій кінець: Лайма Вайкуле пояснила, чому більше не приїде до рф

За останні півроку Лайма Вайкуле почала дуже часто давати інтерв'ю. Напевно частіше, ніж за все своє життя. Вона ділиться думкою про те, що відбувається у світі, у себе на YouTube-каналі і стає бажаною гостею на зарубіжних телеканалах. Своєї позиції на лютневі події 2022 року артистка не приховує — Лайма захищає всіх зірок, які виїхали з росії.

Про це пише пропагандистське видання.

Особливо міцний зв'язок Вайкуле продовжує підтримувати з близькою подругою Аллою Пугачовою, яка переїхала до Ізраїлю за чоловіком Максимом Галкіним.

Лайма з друзями

Напередодні виконавиця хіта «Вернісаж» дала чергове інтерв'ю латвійському телеканалу. У програмі «Знаменитості. Без фільтрів» Лайма заявила, що повертатися до росії вона не збирається.

Також співачка зізналася, що вона більше не має контактів з колишніми російськими колегами: «Зараз це неможливо, і я не знаю, чи це буде коли-небудь».

При цьому зірка пояснила, що на Пугачову та Галкіна це не поширюється.

«Я просто знаю їхню думку. Що ми шукаємо у друзях? Щоб ми думали однаково — однаково оцінювали погане та добре. Коли це зникає, немає довіри, то зникають друзі та знайомі», — пояснила Вайкуле.

Подруги у Ризі

Вона також зазначила, що знаменита родина цього літа приїде до неї до Латвії. Нагадаємо, що з 26 до 30 липня там відбудеться щорічний фестиваль Лайми «Рандеву». Щодня на сцені виступатимуть артисти, цього разу переважно українські.

Вайкуле пояснила, що цей концерт символізує не просто свято, а єднання.

«Ми маємо нагадувати людям, що ці гарні артисти страждають. Ми не повинні забути про те, що відбувається у світі. Це буде для того, щоб сказати, що ми разом. Пугачова свого часу сказала: ''Від хорошого життя не заспіваєш''. Щось у цьому є», — певна співачка.

На фестивалі Лайми виступить Вєрка Сердючка. Вайкуле перебуває у чудових стосунках з Андрієм Данилком і підтримує його погляди на те, що відбувається у світі.

«Йому багато років тому приписували слова „russia goodbye“. Але він сказав це тільки зараз. Ми багато про це говорили. Він сказав, що важко, коли тебе звинувачують у тому, що ти не говорив. Очевидно, росія сама передчувала цей кінець. Тому приписала йому те, що він сказав сьогодні», — вважає Лайма Станіславівна.

В інтерв'ю Вайкуле заявила, що не планує повертатися до країни, де колись була коханою та затребуваною артисткою.

«Я думаю, що більше ніколи не буду у росії. У мене більше немає сил висловити те, що відчуваю. Тому ми й робимо фестиваль — щоб усі знали про моє становище та про тих із нас, хто буде на сцені. Поки не закінчиться все, що відбувається, ми не можемо бути спокійними», — вважає співачка.

Нагадаємо, раніше вона закликала Максима Галкіна подумати про політичну кар'єру на батьківщині.

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