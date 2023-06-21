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Росія сама передчувала свій кінець: Лайма Вайкуле пояснила, чому більше не приїде до рф

19:55 21 червня 2023
Лайма Вайкулє

За останні півроку Лайма Вайкуле почала дуже часто давати інтерв'ю. Напевно частіше, ніж за все своє життя. Вона ділиться думкою про те, що відбувається у світі, у себе на YouTube-каналі і стає бажаною гостею на зарубіжних телеканалах. Своєї позиції на лютневі події 2022 року артистка не приховує — Лайма захищає всіх зірок, які виїхали з росії.

Про це пише пропагандистське видання.

Особливо міцний зв'язок Вайкуле продовжує підтримувати з близькою подругою Аллою Пугачовою, яка переїхала до Ізраїлю за чоловіком Максимом Галкіним.

Лайма з друзями

Напередодні виконавиця хіта «Вернісаж» дала чергове інтерв'ю латвійському телеканалу. У програмі «Знаменитості. Без фільтрів» Лайма заявила, що повертатися до росії вона не збирається.

Також співачка зізналася, що вона більше не має контактів з колишніми російськими колегами: «Зараз це неможливо, і я не знаю, чи це буде коли-небудь».

При цьому зірка пояснила, що на Пугачову та Галкіна це не поширюється.

«Я просто знаю їхню думку. Що ми шукаємо у друзях? Щоб ми думали однаково — однаково оцінювали погане та добре. Коли це зникає, немає довіри, то зникають друзі та знайомі», — пояснила Вайкуле.

Подруги у Ризі

Вона також зазначила, що знаменита родина цього літа приїде до неї до Латвії. Нагадаємо, що з 26 до 30 липня там відбудеться щорічний фестиваль Лайми «Рандеву». Щодня на сцені виступатимуть артисти, цього разу переважно українські.

Вайкуле пояснила, що цей концерт символізує не просто свято, а єднання.

«Ми маємо нагадувати людям, що ці гарні артисти страждають. Ми не повинні забути про те, що відбувається у світі. Це буде для того, щоб сказати, що ми разом. Пугачова свого часу сказала: ''Від хорошого життя не заспіваєш''. Щось у цьому є», — певна співачка.

На фестивалі Лайми виступить Вєрка Сердючка. Вайкуле перебуває у чудових стосунках з Андрієм Данилком і підтримує його погляди на те, що відбувається у світі.

«Йому багато років тому приписували слова „russia goodbye“. Але він сказав це тільки зараз. Ми багато про це говорили. Він сказав, що важко, коли тебе звинувачують у тому, що ти не говорив. Очевидно, росія сама передчувала цей кінець. Тому приписала йому те, що він сказав сьогодні», — вважає Лайма Станіславівна.

В інтерв'ю Вайкуле заявила, що не планує повертатися до країни, де колись була коханою та затребуваною артисткою.

«Я думаю, що більше ніколи не буду у росії. У мене більше немає сил висловити те, що відчуваю. Тому ми й робимо фестиваль — щоб усі знали про моє становище та про тих із нас, хто буде на сцені. Поки не закінчиться все, що відбувається, ми не можемо бути спокійними», — вважає співачка.

Нагадаємо, раніше вона закликала Максима Галкіна подумати про політичну кар'єру на батьківщині.

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