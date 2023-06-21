«Спустилася з небес»: Алла Пугачова знайшла блискучий вихід у ситуації з німецьким журналістом

Відомий у колишні часи композитор Олександр Зацепін у свіжому інтерв'ю розповів, як йому свого часу працювалося зі співачкою Аллою Пугачовою, яка вирішила піти зі сцени, але іноді з'являється на концертах колег. За словами 97-річного автора музики, Примадонна була виконавчою, вимогливою до себе та правильно реагувала на критику. Співачка ніколи не вередувала, тому взаємодіяти з нею було легко.

Про це пишуть розЗМІ.

Також Зацепін пояснив, у чому полягав «феномен Пугачової». За словами метра, Алла Борисівна вміла знайти найвірнішу інтерпретацію пісні, особливу увагу приділяла своєму сценічному образу, підбираючи для кожної композиції.

Співачка на ювілеї композитора

«Поводилася на сцені так, як це було потрібно саме для цієї пісні. Завжди була вільна та розкута. Для радянської естради це було дивиною», — розповів Олександр Зацепін.

Олександр Сергійович згадав, як одного разу до Примадонни приїхали німецькі журналісти. І один з іноземців вирішив знімати зірку знизу, сів на коліна біля Пугачової і направив на неї об'єктив камери. Зацепін очікував, що вокалістка прожене репортерів — адже яка радянська людина стерпить, щоб коло неї «плазували». Але Пугачова теж сіла навпочіпки біля фотографа, розрядивши ситуацію.

«Але замість того, щоб прогнати журналістів, вона сама сіла навпочіпки, і вийшло чудово. Я був закоханий у неї, як у співачку», — зазначає Олександр Сергійович.

Також Зацепін розповів, чому вони перестали спілкуватись з Примадонною.

Якось Пугачова принесла Зацепину пісні, нібито від молодого автора-інваліда Бориса Горбоноса. Пізніше з'ясувалося, що Горбоноса немає — композиції написала сама Алла. Але так як це були її перші пісні, вона не наважилася заявити про даний факт.

Однак, коли потрібно було оформити авторські права на пісні, хтось розпустив чутки, начебто Зацепін хоче оформити на себе хіти і «прибрати до рук» пісні, які написав інвалід. Навіть зізнання Пугачової не змогли переконати колег — всі довго вважали Зацепіна скнарою, а заяву Алли Борисівни — намаганням допомогти композитору.

Нагадаємо, напередодні російські журналісти з'ясували, де саме мешкає співачка з родиною в Ізраїлі.

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