Це схоже на скотство: захисник про перевірки правоохоронцями у прифронтовій зоні авто військових

Військовослужбовець ЗСУ Євген Чепелянський обурююється дивними перевірками автотранспорту на іноземних номерах в зоні бойових дій

«Дивна ситуація складається у прифронтовій зоні з діями поліції та всп (військова служба правопорядку. — Авт.). Якимось дивом представники правоохоронців стоять на виїзді з поля, звідки більшість проїжджаючих авто йдуть з фронту на пункти дислокації підрозділів, заправку паливом тощо (або звідти на фронт). Саме там вони проводять зупинку автотранспорту на іноземних номерах для перевірки документів», — зазначає автор посту у Facebook.

«Самі вони пояснюють це тим, що шукають «євробляхи», які використовують військові, але які не стоять на балансі частини. Кажуть, що борються з тим, щоб волонтери не продавали авто. Але є нюанс — якщо авто використовується у військових цілях явно військовими, явно на фронті, то дивно що з ним може бути не так.

Так, моїх бійців зупинили та почали питати документи на авто, яких при них не було, адже авто які працюють на фронті можуть бути знищені та і взагалі легко втратити документи. Хлопців, які були в авто, затримали більше як на півгодини, поки їм не скинули фото документів, а з цим була проблема через відсутність зв'язку. Таким чином, було затримано виконання бойової задачі та серйозний ризик для тих, кого вони їхали підтримати. На війні інколи кожна хвилина та секунда дуже важливі.

Це дивна діяльність правоохоронців. Як я вже сказав, очевидно, що якщо військові їдуть тим полем, то вони не просто розважаються. І навіть, якщо військові самі скинулися коштами та купили цю автівку, а волонтери допомогли її пригнати — то що тут поганого? На фронті потрібні авто. Військові частини не мають змоги їх закупати, більш того і волонтерські ставити на баланс не можуть через відсутність місць для цієї техніки в штаті. Такі авто військові самі заправляють та обслуговують, перевозять на них особовий склад, засоби ураження, проводять ротації та евакуації поранених.

Таке враження, що просто хтось хоче хабарів. Одні від військових, інші на більшому рівні. Так чи інакше, це схоже на скотство", — йдеться у дописі.



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