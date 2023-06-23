Будуть використовувати детектори брехні: РНБО взялася за суди

Після низки гучних скандалів за участі служителів Феміди в Україні буде проведено перевірку судів, а також посилено кримінальну відповідальність за корупційні правопорушення у сфері правосуддя.

Про це повідомив у Telegram президент Володимир Зеленський.

За його словами, кримінальну відповідальність планують підвищити через збільшення тривалості ув'язнення до 15 років з конфіскацією майна.

«І щоб це стосувалось тих, хто вимагає гроші, хто бере гроші, хто тримає цю систему корупції на всіх її ланках. Наступне: мають бути перевірки доброчесності суддів, і не лише перед призначенням на посаду… Час може, на жаль, змінювати людей, щодо яких на початку роботи в судах був позитивний висновок. І вважаю, що варто перевіряти в тому числі з використанням детектора брехні», — заявив Зеленський.

А ось голова Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що буде проведено перевірку ВРП суддів Верховного суду на предмет причетності їх до скоєння потенційних злочинів та на предмет дотримання ними різних обставин, пов'язаних з їх діяльністю, і на предмет способу їх життя.

«Буде зроблена ціла низка заходів, які будуть використовувати при доборі суддів та при подальшій діяльності суддів. Так званий поліграф», — сказав Стефанчук на брифінгу за підсумками засідання РНБО.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали і про фінал гучної справи скандального судді Миколи Чауса, який свого часу тікав за кордон, а потім заявляв, що його викрали у Молдові та повернули в Україну.

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