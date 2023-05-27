Вища рада правосуддя дозволила арешт судді, який на смерть збив нацгвардійця в Києві

Вища рада правосуддя надала дозвіл на утримання під вартою судді Макарівського районного суду Олексія Тандира, який у ніч на 26 травня був в автівці, яка збила насмерть нацгвардійця. Напередодні йому оголосили про підозру у вчиненні смертельної аварії в стані алкогольного сп’яніння, повідомляє Суспільне.

Так, під час засідання сторона захисту повідомила, що від надання біологічних зразків суддя не відмовлявся, як повідомляли в ДБР. Натомість прокурор уточнив, що добровільно Тандир надав лише частину аналізів. Результатів аналізу зразків немає досі.

Тандир стверджує, що не перебував в стані алкогольного сп'яніння та не вживав алкоголні напої напередодні, а про пляшку, яку виявили в його авто, йому достеменно не відомо: «Може це з якогось попереднього разу залишилось». Суддя заявив, що не заперечує свою причетність та готовий понести відповідальність, якщо його провину доведуть.

Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що водій, який на смерть збив нацгвардійця у Києві на блокпосту, має отримати справедливе покарання.

Більш докладно про померлого нацгвардійця читайте, а матеріалі «ФАКТІВ»: «А чого чекати? Життя летить швидко»: військовослужбовець, якого збив суддя, одружився у 20-річному віці й став батьком прийомним діткам.

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