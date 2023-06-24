Не зовсім тверезий генерал суровікін звернувся до вагнерівців: у пригожина відповіли «сирійському м'яснику»

Генерал російської армії сергій суровікін, якого називають «генерал Армагеддон» і «сирійський м'ясник», на тлі заклику ватажка чвк «вагнер» євгена пригожина до російських солдатів не чинити опору для знищення того «зла, яке являє собою російське військове керівництво», звернувся до його найманців. Замкомандувача угрупуванням військ рф попросив бійців зупинити колони і повернути їх у пункти зосередження і не брати участі в заколоті.

«Я закликаю зупинитись. Противник тільки й чекає, коли в нас загостриться внутрішньополітична обстановка… Поки що не пізно, треба підкоритися волі та наказу всенародно обраного президента російської федерації. Зупинити колони, повернути їх до пунктів постійної дислокації», — сказав генерал суровікін у відеозверненні.

Він заявив, що воїни не повинні грати на руку супротивника.

«Ворог тільки й чекає, коли в країні загостриться внутрішньополітична ситуація», — зазначив «сирійський м'ясник», додавши, що цього допустити ніяк не можна.

«Я звертаюся до керівництва, командирів та бійців. Ми з вами пройшли важкий шлях, йшли на ризики і разом перемагали. Я закликаю зупинитися», — сказав суворікін.

Відповідь «вагнерівців» не змусила на себе чекати.

«Командири ЧВК „вагнер“ залишаються вірними найперспективнішому політику і виконуватимуть будь-який його наказ. Ні ФСБ, ні суровікін вже не зможуть зупинити те, що почалося», — йдеться у повідомленні угруповання у ТГ-каналі.

Нагадаємо, вчора 23 червня керівник чвк «вагнер» євген пригожин вибухнув низкою критичних заяв та погроз на адресу міноборони росії та його керівництва. «Кухар» путіна стверджував, що, зокрема, «завдано ракетного удару по таборах чвк „вагнер“ з тилової сторони, тобто завдано військовими мо рф».

Міноборони росії спростувало ствердження ватажка найманців пригожина про те, що було завдано удару по тилах «вагнера».

«Усі поширені в соціальних мережах від імені є. пригожина повідомлення та відеокадри про нібито «нанесення мо рф удару по тилових таборах чвк «вагнер» не відповідають дійсності і є інформаційною провокацією», — заявили в міноборони.

Пізніше Генпрокуратура росії повідомила про порушення кримінальної справи проти євгена пригожина за статтею 279 Кримінального кодексу рф за фактом організації збройного заколоту. пригожину світить від 12 до 20 років.

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