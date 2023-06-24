Не знають, що їх чекає фіаско: окупанти взялись формувати резервну армію

В росії не залишилося боєздатної армії, яка здатна підтримувати навіть скромні наступальні операції в Україні, заявила директор Національної розвідки США Авріл Хейнс. Міністр оборони росії сергій шойгу оголосив, що МО рф до кінця червня сформує «резервну армію», створить новий армійський корпус і посилить ключові з'єднання Західного військового округу в рамках запланованої реструктуризації збройних сил. Він повідомив путіну, що країна-окупантка формує резерви для неназваного армійського корпусу і невизначеної «резервної армії», а також додає п'ять полків до 1-ї гвардійської танкової армії і 20-ї гвардійської загальновійськової армії, які входять до складу ЗВО, зазначили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

шойгу заявив, що станом на 22 червня ці п'ять полків вже укомплектовані і оснащені на 60 відсотків. Заява його, ймовірно, підтверджує попередні повідомлення ISW про те, що російське військове командування формує 25-ту загальновійськову армію з призовників з Далекого Сходу росії та створює 40-й армійський корпус у складі Південного військового округу.

20-та загальновійськова армія базується на північно-східному кордоні України, а 1-ша гвардійська танкова армія була (до лютого 2022 року) найвищою за якістю російською армією, що робить ці з'єднання першими, хто отримає нові полки, закономірними. Сам шойгу раніше, 17 січня, окреслив зусилля росії щодо проведення масштабних військових реформ у період з 2023 по 2026 рік з метою оптимізації російських збройних сил для ведення широкомасштабної звичайної війни і розширення російських звичайних збройних сил, хоча, за оцінками ISW, росії буде важко повністю укомплектувати і оснастити ці великі формування, використовуючи існуючі процеси формування сил.

Експерти впевнені, що міністерство оборони росії, ймовірно, намагається пом'якшити проблему з комплектуванням, принаймні частково, за рахунок добровольчих формувань. сергій шойгу заявив, що росія набрала 114 000 військовослужбовців на контрактну службу і 52 000 добровольців, зазначивши, що 1 336 осіб підписують контракти з Міністерством оборони росії щодня, і що країна може формувати полк кожні 24 години. Цю заяву не слід сприймати буквально, оскільки російські полки зазвичай налічують понад 2 000 осіб.

Раніше ISW спостерігала, як жителі Далекого Сходу росії отримували повідомлення із запрошенням приєднатися до 25-ї загальновійськової армії, що вказує на те, що МО росії прагне безпосередньо набирати добровольців для укомплектування своїх формувань. Попередня спроба росії сформувати 3-й армійський корпус на основі добровольців влітку 2022 року так і не призвела до появи боєздатного війська.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з військовим експертом Романом Світаном: «Російська армія видихнулася, залишилася орда. У нас руки втомляться кулемет тримати».

293

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram