Хвалькуватий собака був, та вовки з’їли: політолог про диктатора путіна

«Швидше, вище, сильніше». Схоже, що путін узяв на озброєння старе олімпійське гасло. Усілякі пристойності відкинуто, президентські звіти про успіхи на фронті стають дедалі райдужнішими і життєрадіснішими, вважає політолог Аббас Галлямов, який нещодавно писав про те, що путін виглядає біблійним самодуром.

«13 червня путін заявив, що з початку контрнаступу Київ втратив 160 танків і 360 бронемашин. 16 червня він розповів про знищення 186 танків і 418 бронемашин, а 21 червня сказав уже про 245 танків і приблизно 678 бронемашин.

По-моєму, він стрімко втрачає солідність — але ж це головна якість, якою повинен володіти в консервативній країні політик. Таке нестримне вихваляння виглядає буквально дитячістю. У ньому є присмак якоїсь метушливості; чогось на кшталт істеричності, якоїсь навіть екзальтованості.

Адже в народі як кажуть: «Коли добре, то не хвалися, тебе й так помітять».

Адже що цікаво: він це навіть не підлеглим доручив, він сам — особисто — намагається всім свій оптимізм нав'язати. Напевно, на рейтинги, що падають, подивився і злетів: «Нічого без мене зробити не можете, виродки криворукі! Ну нічого я вам зараз покажу, як треба пропаганду організовувати».

Ну ось тепер і наярює. Показує. Забув заповідь давньоруських богатирів: «Не хвалилися, їдучи на рать, хвалилися, їдучи з раті».

А взагалі, додає Галлямов, якщо вдуматися, це ж люта ганьба. Президент росії так пишається тим, що його армія опинилася в змозі чинити опір українцям…

Мовляв, ха-ха, дивіться — ми не тікаємо, а щосили чинимо опір! Ну так, п'ятимося потроху, але зовсім повільно. Скажи їм про це півтора року тому, коли вони Київ за три дні взяти збиралися. Хвалькуватий собака був, та вовки з'їли.

Раніше «ФАКТИ» писали, що «вагнерівці» відреагували на різку заяву путіна: «Скоро у нас буде новий президент».

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