У диктатора-вбивці володимира путіна, якого впливова газета The New York Times назвала «Найнебезпечнішим дурнем у світі», з'явилося нове прізвисько, яке дуже полюбилося його оточенню. Про це повідомив у Telegram колишній спічрайтер глави кремля Аббас Галлямов з посиланням на анонімні джерела:

«За останні два тижні, говорячи про путіна, два моїх не пов'язаних одне з одним джерела використовували одне й те саме визначення: „фараон“. Раніше я його стосовно російського президента взагалі ніколи не зустрічав, тому відразу запитав, звідки цей термін узявся. Обидва моїх візаві сказали: „Його тепер так називають“. Я задумався і мені сподобалося. Тому вирішив із вами поділитися».

За словами Галлямова, фараон від фараона різниться, але головний фараон у вітчизняному дискурсі — це, безумовно, той самий біблійний самодур, що намагався знову перетворити на рабство народ, який вирішив здобути свободу.

«І накликав завдяки своїй упертості незліченні нещастя на своїх співгромадян. Та й на самого себе теж», — додав він.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що путін зловживає наркотичними засобами.

Тим часом у парламенті Литві відбудуться дебати щодо перейменування росії на Московію.

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