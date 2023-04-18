На штрафах можна розоритися: що українцям необхідно знати про паркування у Німеччині

Українські біженці у Німеччині, які найближчим часом повинні зареєструвати свої автомобілі, мають знати правила паркування у ФРН.

У Правилах дорожнього руху Німеччини є два поняття, що стосуються парковки: обмежена заборона на паркування (зупинитися можна, але не паркуватися) та абсолютна (повна заборона).

Основна різниця між цими поняттями полягає у правилі трьох хвилин, тобто водій може залишити авто на цей час або бути поруч з транспортним засобом, пише ukrainianingermany.de.

Заборона на паркування в Німеччині поширюється на:

- на велосипедні доріжки;

- зупинки громадського транспорту (за 15 м);

- пішохідні зони;

- перехрестя і пішохідний перехід (5 м до і після);

- при односторонньому русі;

- на вузькі вулиці та напроти виходу/входу з будинку.

Безплатно паркуватися теж можна, місця вказані на сайті gratisParken.de.

Також безплатне паркування дозволяється:

- на узбіччі дороги за відсутності заборонних знаків за напрямком руху;

- на спеціальних майданчиках, які часто знаходяться далеко від центра міста та з’єднані автобусними лініями (Pendelbus);

- з обмеженням у часі (часто це 2 години) за наявності знаку «2Std».

Залишити автомобіль обабіч дороги можна, оплативши паркування через паркомат, залишивши квитанцію на торпеді.

Також для платного паркування є спеціальні гаражі і стоянки.

Середня вартість платного паркінгу у Німеччини становить 1,5−3 євро за годину, а підземного — 20−25 євро за добу. В нічний час одне паркомісце обійдеться близько 7 євро.

Знайти найближчу парковку з вільними місцями та оплатити паркінг можна у застосунках: Parkopedia Parken, travipay Parken, ParKing, Find my Car, car-parking.eu, parkme.com.

За неправильне паркування водій може отримати штраф до сотні євро. Порушення оцінюються в такі суми:

- зайняте без дозволу місце на парковці — 10 євро;

- паркування на шосе або автостраді — 70 євро;

- порушення заборони на зупинку -10−70 євро;

- блокування пожежного проїзду (Feuerwehrzufahrt) від 35 євро та 1 штрафний бал;

- паркування в радіусі 5 м від перехресть, приватних ділянок, зупинок громадського транспорту, виїздів із гаражів — 10−30 євро;

- несплата за парковку в паркоматі або прострочена оплата — 10−30 євро;

- паркування на місцях для електрокарів або для людей з інвалідністю (Behindertenparkplatz) — 55 євро;

- вихід з автомобіля без дотримання заходів безпеки — 15−25 євро.

Послуги евакуатора в Німеччині обходяться 100−200 євро, окремо сплачується вартість стоянки автомобіля на штрафному майданчику.

Водій отримує повідомлення про штраф з реквізитами для оплати. Оплатити можна в банку чи на пошті. При оплаті треба мати водійське посвідчення та закордонний паспорт. Також можна сплатити штраф і за допомогою онлайн-банкінга.

Білий талончик під склоочисником на авто означає отримання штрафу за паркування — Verwarnung (попередження). Зазвичай сума в межах такого правопорушення — 5- 65 євро. Цей вид штрафу не підлягає оскарженню. Оплатити штраф треба протягом 7 днів.

Якщо водій не згоден і має намір оскаржити штраф, варто дочекатися офіційного повідомлення (Bußgeldbescheid), яке надішлють поштою упродовж 3 місяців. Сума штрафу Bußgeld збільшиться, бо до неї будуть включені поштові витрати, приблизно 3,5 євро.

Після цього треба направити апеляцію в орган, звідки прийшло повідомлення, рекомендованим листом протягом 3 тижнів. Для ефективності скарги варто долучити докази (фото, відео). Якщо не вдасться переконати установу в невинуватості, справа буде передана в місцеву прокуратуру або районний суд.

Слід врахувати, що забути про штраф не вдасться. Неоплачені штрафи в Німеччині залишаються чинними протягом багатьох років. У випадку несплати сума буде постійно зростати. Якщо порушник виїхав з країни і не сплатив штраф за порушення ПДР, під час наступного в’їзду його або змусять сплатити штраф, або можуть заборонити в’їзд до Німеччини чи ЄС.

Нагадаємо, українських біженців у Чехії теж зобов'яжуть зареєструвати свої автомобілі. В уряді заявили, що реєстрація українських автомобілів потрібна для того, щоб можна було ефективніше штрафувати порушників швидкісного режиму за допомогою автоматичної системи відеокамер та радарів.

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