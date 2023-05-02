За 49 євро через усю країну: у Німеччині запустили єдиний квиток на громадський транспорт

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц днями сів за кермо одного з берлінських автобусів, щоб провезти кількох пасажирів. Не подумайте, що справи у глави уряду ФРН настільки погані — Шольцу не потрібно шукати нову роботу. Керував канцлер автобусом у рамках рекламної кампанії так званого «Німецького квитка» (Deutschlandticket). Це єдиний місячний проїзний для користування громадським транспортом на всій території країни.

«Німецький квиток» почав діяти з 1 травня. Коштує проїзний 49 євро. Його власники можуть їздити на міських автобусах, трамваях, приміських поїздах, у метро тощо.

А ось за проїзд на швидкісних поїздах і автобусах далекого прямування їм доведеться платити окремо. Щоправда, є винятки в тих випадках, коли з одного міста в інше можна дістатися тільки швидкісним поїздом.

Шольц заявив журналістам, що «Німецький квиток» є важливим етапом на шляху модернізації німецького суспільства. Канцлер сподівається, що німці швидко зрозуміють вигоду і з кожним місяцем все більше людей буде користуватися громадським транспортом для своїх поїздок. Це означає, що на дорогах стане менше приватного транспорту. Як наслідок, покращиться екологія, зменшиться потреба в паливі. Утім, визнає Шольц, усе це стане зрозумілим лише в довгостроковій перспективі.

З канцлером не згодні профспілки, природоохоронні організації та об'єднання, чия діяльність спрямована на захист соціально вразливих груп населення. Вони вважають ціну єдиного проїзного занадто високою. Також критики нововведення вказують на те, що за провезення, наприклад, велосипеда треба доплачувати, за проїзд у вагонах першого класу в регіональних поїздах теж доводиться платити додатково. Уряд не каже, чи буде «Німецький квиток» поширюватися на пороми. А ними в Німеччині користуються дуже багато людей.

Поки прихильники і критики єдиного проїзного з'ясовують стосунки, німецькі ЗМІ підкреслюють, що за допомогою «Німецького квитка» стало справді можливо проїхати через усю Німеччину, не сплачуючи більше ніде за проїзд. Потрібно тільки уважно вивчити маршрут і вибрати такий, щоб не довелося користуватися швидкісними поїздами та автобусами далекого прямування.

Наприклад, дорога з найпівнічнішого населеного пункту ФРН (селище Ліст на острові Зюльт у Північному морі) до найпівденнішого населеного пункту (село Оберстдорф у горах Баварії) займе майже добу. При цьому доведеться зробити щонайменше 10 пересадок і їхати автобусами та поїздами. Якщо говорити про більш популярні маршрути, то з Гамбурга до Мюнхена можна дістатися в середньому за 12 годин, з Берліна до Кельна — за дев'ять годин.

Раніше повідомлялося, що в Німеччині поїзд на повній швидкості врізався в автомобіль: загинули троє людей.

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