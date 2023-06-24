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Спорт

«Чекаємо…»: ексфутболіст збірної України натякнув на швидке «Лебедине озеро» в росії

17:15 24 червня 2023
Артем Кравець

Колишній футболіст «Динамо» та збірної України Артем Кравець, який завершив кар'єру в 33 роки, з гумором відреагував на збройний заколот у росії.

У своєму Instagram ексфорвард висміяв внутрішній конфлікт в рф, опублікувавши у сторіс кілька мемів.

Зазначимо, що, окрім «Динамо», Артем Кравець за роки кар'єри виступав у чемпіонатах Німеччини («Штутгарт») та Іспанії («Гранада), а з 2018-го захищав кольори низки турецьких клубів, останнім з яких був «Сакар'яспор» з другого національного дивізіону. Загалом на клубному рівні провів у всіх турнірах 298 матчів, у яких забив 82 м'ячі. Також в активі Кравця 23 поєдинки та 7 голів у складі збірної України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст збірної країни знищив футболіста-зрадника Тимощука.

Фото Instagram

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