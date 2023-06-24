Плакали гроші: у пригожина відібрали 4 мільярди рублів готівкою (фото)

В росії після початку заколоту євгена пригожина у дворі готелю «Трезіні» в санкт-петербурзі біля офісу голови пвк «вагнер» виявлено «Газель», набиту коробками з грошима, повідомляє Фонтанка.

Так, під час обшуку готелю «Трезіні», який, як вважається, може бути офісом пригожина, співробітників зацікавила біла «Газель», яка не належить нікому з Академічного провулку. Вони почали її перевіряти щодо вибухонебезпечних речовин. Коли її розкрили, то побачили коробки, повні грошей.

Пізніше гроші у коробках із «Газелі» біля готелю «Трезіні» біля офісу пригожина перерахували. Там виявилося 4 мільярди рублів готівкою.

Пригожин підтвердив інформацію про гроші. Сказав, що у нього виявлено «Газель» та два автобуси, в яких лежали гроші, покладені на зарплати, а також на виплату так званої компенсації «вантаж 200» та інші цілі. Сказав також, що пвк «Вагнер» за 10 років роботи завжди використовувала готівку.

Як писали «ФАКТИ», Москва готується до облоги. Там запроваджено режим контртерористичної операції.

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