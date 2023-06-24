москва без путіна готується зустрічати пригожина: які обмеження запроваджено для жителів російської столиці

Через заколот євгена пригожина в росії москва готується до облоги. Там запроваджено режим контртерористичної операції. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, тепер російські силовики отримали дозвіл на:

- Прослуховування будь-яких розмов та перевірку переписки

- Проведення затримань та обшуків без додаткових погоджень

- Силовий доступ в приватні та службові приміщення

- Використання автомобільного транспорту громадян та організацій

- Відключення всіх видів зв’язку

- «Видалення фізичних осіб з ділянок місцевості та об’єктів»

«Наразі москва практично ізольована силами поліцейських та військових підрозділів. На кожному перехресті та на виїздах з міста перебувають посилені патрулі. Містом рухається велика кількість автобусів без номерів та розпізнавальних знаків з озброєними людьми всередині. Зупинено рух міжрегіонального пасажирського транспорту. Призупинено вантажні та поштові перевезення. Проводиться масовий догляд автотранспорту з акцентом на великі закриті фургони. Практично зупинено рух цивільного та службового транспорту федеральною автомобільною трасою М4 „дон“ (москва — вороніж — ростов-на-дону — краснодар — новоросійськ). Всі смуги звільнено для руху військової та вантажної техніки. На всіх з’їздах з траси виставлено озброєні блок-пости. В москву стягують всю військову техніку, яка досі залишалась в резерві та прикордонних регіонах», — йдеться у повідомленні розвідки.

Президент росії володимир путін вилетів з москви. Куди саме вилетів диктатор — невідомо. Припускають, що він вилетів у Валдай або Санкт-Петербург. У борта путіна над Твер'ю відключилися транспондери.

Також, за даними ЗМІ, заступник голови Радбезу росії дмитро медведєв разом з родиною та помічниками також залишив Московський регіон. Проте, офіційно путін та медведєв нібито перебувають на своїх робочих місцях. Крім того, рф залишив найбільш богатий член уряду — віце-прем'єр Деніс Мантуров. Він полетів до Туреччини.

Прості росіяни у паніці розкупили квитки на прямі рейси з москви до Тбілісі, Стамбула та Астани.

Як писали «ФАКТИ», раніше радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко прокоментував заколот, що відбувається зараз в росії, і розповів, як це вплине на війну проти України.

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