36.67 / 37.32 40.17 / 41.01
Київ: +24
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

«Внутрішня справа»: близькі до рф країни дистанціювалися від проблем путіна

19:42 24 червня 2023
володимир путін

Після ранкового звернення кремлівського диктатора володимира путіна до російського народу через дії найманців пвк «Вагнер» євгена пригожина, президент росії почав шукати підтримки у своїх союзників.

Незважаючи на зближення росії та Ірану після повномасштабного вторгнення в Україну та їх військову співпрацю, офіційний представник МЗС Ірану Насер Канаані заявив, що події, які зараз відбуваються у Росії, є внутрішньою справою цієї країни.

«Іран підтримує верховенство закону в російській федерації», — так російське пропагандистське інформагентство «РИА «Новости» з посиланням на МЗС Тегерана процитувало Канаані.

Таку заяву зробив і президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган. У кремлі стверджують, що розмова відбулася з ініціативи турецької сторони.

«Президент Турецької Республіки висловив повну підтримку крокам російського керівництва», — сказали в кремлі.

У Казахстані також події у росії назвали її «внутрішніми справами». Так, з відповіді Астани випливає, що Казахстан дистанціювався від ситуації як країна-учасниця ОДКБ, яку порівнюють із «російським НАТО».

«Касим-Жомарт Токаєв зазначив, що події, що відбуваються, — це внутрішня справа росії», — сказано в комюніке. Крім цього уточнили, що путін «подякував за виявлене розуміння Казахстаном ситуації в рф».

Раніше повідомляли про те, що вранці 24 червня російський президент путін зв'язувався телефоном із білоруським диктатором лукашенком і «інформував про ситуацію в Росії». Примітно, що борт сім'ї Лукашенка о 5-й ранку приземлився в турецькому Бодрумі.

135

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гривні

Грошова допомога українцям від американської HIAS: хто має право отримати 6 660 грн

Тетяна Кравченко

Валюха зі «Сватів» допилася до ручки: п’яну акторку сфотографували на вокзалі

Молочний розчин

Огірки просто шаленіють від цього білого підживлення: підкорміть їх, і чекайте дуже скоро на величезний врожай (відео)

Гороскоп

Овнам та Стрільцям — нові можливості, Тельцям — терпіння, Левам — більше впевненості у собі: гороскоп на тиждень 26 червня — 2 липня 2023 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту