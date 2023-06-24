«Внутрішня справа»: близькі до рф країни дистанціювалися від проблем путіна

Після ранкового звернення кремлівського диктатора володимира путіна до російського народу через дії найманців пвк «Вагнер» євгена пригожина, президент росії почав шукати підтримки у своїх союзників.

Незважаючи на зближення росії та Ірану після повномасштабного вторгнення в Україну та їх військову співпрацю, офіційний представник МЗС Ірану Насер Канаані заявив, що події, які зараз відбуваються у Росії, є внутрішньою справою цієї країни.

«Іран підтримує верховенство закону в російській федерації», — так російське пропагандистське інформагентство «РИА «Новости» з посиланням на МЗС Тегерана процитувало Канаані.

Таку заяву зробив і президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган. У кремлі стверджують, що розмова відбулася з ініціативи турецької сторони.

«Президент Турецької Республіки висловив повну підтримку крокам російського керівництва», — сказали в кремлі.

У Казахстані також події у росії назвали її «внутрішніми справами». Так, з відповіді Астани випливає, що Казахстан дистанціювався від ситуації як країна-учасниця ОДКБ, яку порівнюють із «російським НАТО».

«Касим-Жомарт Токаєв зазначив, що події, що відбуваються, — це внутрішня справа росії», — сказано в комюніке. Крім цього уточнили, що путін «подякував за виявлене розуміння Казахстаном ситуації в рф».

Раніше повідомляли про те, що вранці 24 червня російський президент путін зв'язувався телефоном із білоруським диктатором лукашенком і «інформував про ситуацію в Росії». Примітно, що борт сім'ї Лукашенка о 5-й ранку приземлився в турецькому Бодрумі.

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