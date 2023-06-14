росія з великою ймовірністю інвестує в БПЛА, тому що вони надають росії відносно дешевий ударний потенціал великої дальності в той час, коли вона витратила значну частину своїх запасів крилатих ракет в Україні. Про це інформує Міноборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки. Країна-окупантка також працює над тим, щоб розпочати внутрішнє виробництво БПЛА OWA-UAV, майже напевно за допомогою Ірану.

«Цей „Міжнародний транзитний коридор Північ-Південь“ набув набагато більшого значення після вторгнення. Він дозволяє росії отримати доступ до азійських ринків — в тому числі для передачі зброї — у спосіб, який, як вона сподівається, є менш вразливим до міжнародних санкцій. Країна, ймовірно, перейшла від отримання невеликих поставок іранських БПЛА повітряним транспортом до більших партій, що доставляються кораблями з Ірану через Каспійське море».

Протягом останніх місяців росія, ймовірно, працювала над тим, щоб забезпечити довгострокове постачання безпілотних літальних апаратів односторонньої атаки (БПЛА). Постачаючи цю зброю, Іран продовжує порушувати Резолюцію Ради Безпеки ООН 2231, додає розвідка.

«ФАКТИ» публікували пояснення Повітряних сил, у чому складність боротьби з іранськими дронами — їх важко виявити.

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