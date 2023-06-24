Подалі від російського бунту: лукашенко вивіз родину в Бодрум

Пресслужба Олександра Лукашенка повідомила, що вранці 24 червня російський президент володимир путін, який дав наказ «нейтралізувати» організаторів збройного заколоту, зв'язувався телефоном з білоруським диктатором і «інформував про ситуацію в росії».

Коли саме відбулася телефонна розмова, не уточнюється. Тим часом моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомляє, що літак родини лукашенків о 5-й ранку приземлився в Туреччині: «Урядовий бізнес-джет EW-301PJ, який о 00:01 вилетів з MSQ, о 5:15 ранку приземлився в турецькому Бодрумі. Зазначимо, що туди даний літак літає досить часто, а використовують його також і Віктор, і Дмитро Лукашенки».

Тим часом «УНІАН», посилаючись на Radarbox, пише, що борт, перебуваючи над росією, вимкнув транспондери, а включив їх лише над Калмикією.

Нагадаємо, що приватна армія, що фінансується євгенієм пригожиним, взяла під контроль важливі об'єкти в ростові-на-дону і воронежі, а також готує висування в бік москви, де оголосили про режим контртерористичної операції. «Вагнерівці» заявляють, що незабаром у росії буде новий президент.

Фото з мережі

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