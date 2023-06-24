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Світ

пригожин заручився підтримкою суровікина: стало відомо про перекидання груп «вагнерівців» із Сирії до рф

19:49 24 червня 2023
Євген Пригожин

Бунтівне протистояння пвк «Вагнер» з Міноборони росії перетворюється на масштабний військовий переворот, який, ймовірно, був заздалегідь підготовлений. Після нічного звернення генерала Сергія Суровікіна до найманців пвк «Вагнер» Євгена Пригожина зупинити колони і повернутися до місць постійної дислокації, стало відомо, що останній підтримує дії «кухаря» Путіна. Про це повідомляє Telegram-канал «Досье шпиона».

«Задум з ліквідації пвк з боку мо рф дійсно існував. пригожина було попереджено, тож спроба і провалилася. Удари припали на пункти розміщення — приманки. Жодних суттєвих втрат пвк не зазнала», — йдеться у повідомленні.

Зазначають, що попередження євгеній пригожин отримав від генерала росії сергія суровікіна.

«Також на боці пригожина командувач ВДВ генерал-полковник Теплинський. Аналогічні настрої й у особового складу ВДВ», — зазначили у повідомленні.

На каналі пишуть, що за останні два дні із САР (Сирійської Арабської Республіки) нібито було відкликано чотири групи бійців пвк «вагнер». Усі вони переправлялися літаками Іл-76. Крайня група, у складі 139 осіб, прибула сьогодні о 04:30 до аеропорту Моздок, Північна Осетія. Ймовірно, вони чекають на подальші вказівки.

«Станом на 15:00 фактично ніякого опору пвк не було. Робляться спроби «гальмувати» марш, але ніяк не зупинити. «Фортеці», «Едельвейси» та інші грізні назви не працюють. Керованість в органах МВС, ФСБ на вкрай низькому рівні. Росгвардія ще якось «свербить», — йдеться в повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», голова правління Київської школи державного управління імені Сергія Нижнього, екс-радник голови МВС, боєць ЗСУ Віктор Андрусів спрогнозував, як можуть розвиватися події в Росії найближчим часом.

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