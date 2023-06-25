Сидів у кафе та помер: відомого футболіста не стало у 45 років

Пішов із життя другий за кілька днів ексфутболіст збірної Бельгії. Футбольний світ ледве встиг попрощатися з колишнім гравцем «Андерлехта» Стефаном Демолем, який помер від зупинки серця, як стало відомо, що серцевий напад забрав життя 45-річного ексфорварда Седріка Русселя, повідомляє hln.be.

За даними ЗМІ, Руссель сидів на терасі кафе у своєму рідному місті Монс, коли йому стало погано. Лікарі «швидкої» цілу годину намагалися реанімувати відомого футболіста, але, на жаль, марно,

Седрік Руссель у складі «Монса» у 2003 році з 22 голами ставав найкращим бомбардиром чемпіонату Бельгії. Також за свою кар'єру форвард грав в Англії за «Ковентрі» та «Вулверхемптон». Крім того, нападник виступав на батьківщині за «Гент», «Генк», «Стандарт» і «Зюльте-Варегем», а за кордоном захищав кольори клубів з росії, Італії, Кіпру та Нідерландів.

У 12 поєдинках за молодіжну збірну Бельгії талановитий форвард забив 10 м'ячів, а в футболці національної команди він провів три матчі.

У складі збірної Бельгії Седрік Руссель провів три поєдинки

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст збірної Литви раптово помер у 32 роки.

Фото ФК «Генк», Instagram

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