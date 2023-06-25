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Клуб споживачів

Недорогі і надійні, прослужать ще довго: названо ТОП-10 малолітражок віком від 6 до 20 років

15:15 25 червня 2023
Hyindai i10

Важливим чинником для вибору транспортного засобу є його надійність та невелике споживання пального. Фахівці платформи What Car проаналізували відгуки 25 тис. водіїв і уклали рейтинг найнадійніших вживаних малолітражних автомобілів віком від 6 до 20 років, які найчастіше обирали для себе водії у 2023 році.

Згідно з результатами, лідером стала Honda Jazz 2015−2020 років випуску, яка має практично 100-відсотковий рівень надійності.

Honda Jazz 2015

Також до рейтингу увійшли:

  • Toyota Yaris (2015−2020) — 98,6% надійності;
  • Suzuki Swift (2011−2020) — 98,1%;
  • Hyundai iX20 (2010−2017) — 97%;
  • Volkswagen Up (2012-…) — 96,9;
  • Mazda 2 (2007−2015) — 95,5%;
  • Honda Jazz (2008−2015) — 94,3%;
  • Skoda Sitigo (2012−2020) — 93,3%;
  • Citroen C1 (2014-…) — 93,3%;
  • Hyindai i10 (2014−2020) — 92,8%.

Нагадаємо також про новий рейтинг кросоверів з високою стійкістю до корозії.

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