Розвідка США знала, що пригожин планував кинути виклик російським військовим

Представники американської розвідки вважають, що керівник «Вагнера» євген пригожин планував кинути серйозний виклик російському військовому керівництву протягом тривалого часу, про це повідомили CNN три людини, знайомі з цим питанням — але було незрозуміло, якою буде кінцева мета.

За словами двох співрозмовників, представники розвідки поінформували лідерів Конгресу про пересування Вагнера і нарощування техніки поблизу росії.

Представники американських і західних розвідок бачили ознаки того, що євген пригожин готувався до такого кроку, в тому числі шляхом накопичення зброї і боєприпасів, сказав один західний розвідник і ще одна людина, знайома з розвідданими.

За словами чиновника, вони вважають, що заяви очільника «Вагнера» про нестачу боєприпасів для операцій в Україні були навмисним обманом, щоб допомогти закласти основу для потенційного військового виклику російським лідерам. Джерело, знайоме з розвідданими, повідомило, що «все відбувалося дуже швидко», і було важко зрозуміти, наскільки серйозно пригожин погрожував російським військовим і куди він збирається відвести свої війська.

Як раніше повідомляла CNN, американські чиновники були вражені швидкістю, з якою ситуація розвивалася в п'ятницю ввечері і загострилася в суботу, змусивши високопоставлених чиновників скасувати заплановані міжнародні поїздки і скликати екстрені наради в уряді.

Раніше «ФАКТИ» викладали точку зору відомого аналітика про можливий розвиток подій в рф після заколоту: «Чому Захід буде приховано підтримувати путіна».

154

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram