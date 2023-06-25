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Політика

Розвідка США знала, що пригожин планував кинути виклик російським військовим

14:06 25 червня 2023
пригожин

Представники американської розвідки вважають, що керівник «Вагнера» євген пригожин планував кинути серйозний виклик російському військовому керівництву протягом тривалого часу, про це повідомили CNN три людини, знайомі з цим питанням — але було незрозуміло, якою буде кінцева мета.

За словами двох співрозмовників, представники розвідки поінформували лідерів Конгресу про пересування Вагнера і нарощування техніки поблизу росії.

Представники американських і західних розвідок бачили ознаки того, що євген пригожин готувався до такого кроку, в тому числі шляхом накопичення зброї і боєприпасів, сказав один західний розвідник і ще одна людина, знайома з розвідданими.

За словами чиновника, вони вважають, що заяви очільника «Вагнера» про нестачу боєприпасів для операцій в Україні були навмисним обманом, щоб допомогти закласти основу для потенційного військового виклику російським лідерам. Джерело, знайоме з розвідданими, повідомило, що «все відбувалося дуже швидко», і було важко зрозуміти, наскільки серйозно пригожин погрожував російським військовим і куди він збирається відвести свої війська.

Як раніше повідомляла CNN, американські чиновники були вражені швидкістю, з якою ситуація розвивалася в п'ятницю ввечері і загострилася в суботу, змусивши високопоставлених чиновників скасувати заплановані міжнародні поїздки і скликати екстрені наради в уряді.

Раніше «ФАКТИ» викладали точку зору відомого аналітика про можливий розвиток подій в рф після заколоту: «Чому Захід буде приховано підтримувати путіна».

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