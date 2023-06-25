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Як охолодити квартиру влітку без кондиціонера

19:35 25 червня 2023
чоловік

Влітку, коли спека й немає кондиціонера або несподівано вимкнули світло, квартира перетворюється на справжню Сахару.

Щоб охолодити житло, можна використати декілька лайфаків, які пропонують у мережі.

Спосіб перший — завіса. Для цього підійдуть щільні білі штори на вікні, а ще краще — дзеркальна плівка, що відбиває світло. Це врятує кімнату від прямих сонячних променів, винних у перегріві повітря. Вікно краще закрити, щоб припинити подачу спеки з вулиці.

Ті, хто вже спробував цей лайфак, стверджують, що температура повітря в кімнаті впала більше як на 5 градусів за 10 хвилин.

Спосіб другий — лід. Кубики льоду розкласти в ємність з широким горлом, додати кухонну сіль та встановити посудину перед вентилятором. Чим більше льодяних кубиків, тим краще. Температура впаде теж за 10 хвилин.

Спосіб третій — пляшки з водою. Все, що для цього потрібно, це пляшка (або кілька) з водою з-під крана, яку необхідно на кілька годин покласти у морозилку. Після того як вода замерзне, пляшку варто розмістити біля ліжка або на ньому, що дозволить охолодити його поверхню, а заразом і повітря навколо нього. Звичайно, це рішення є тимчасовим, проте якщо кондиціонера або вентилятора під рукою немає, то воно стане непоганою бюджетною альтернативою.

Варто зазначити, що з таненням льоду на поверхні пляшки почне утворюватися конденсат, якого може бути досить багато. Щоб не мати проблем з калюжами, пляшку можна поставити в ємність або обгорнути її рушником.

До речі, обертання рушником знизить темпи нагрівання пляшки, а тому лід танутиме повільніше і цього «кондиціонера» вистачить на більш тривалий час.

Раніше ми розповідали, як влітку швидко охолодити напій.

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