«Ви такі різні та такі гарні! Дякую, що прийшли»: Світлана Лобода подякувала харків'янам

Співачка Світлана Лобода в Instagram назвала «неймовірним» імпровізований концерт, який пройшов в саду Шевченка у Харкові.

«Ви такі різні і такі красиві! Дякую, що прийшли», — подякувала вона відвідувачам концерту.

Крім цього, вона звернулася до дівчини, яка прийшла на концерт з плакатом. За словами співачки, вона пишається цією дівчиною і поважає її право на власну думку.

«Теж добре знаю, що таке іти проти течії. На жаль, мою розмову з тобою вкотре намагаються зробити маніпуляцією. Мені шкода, якщо хтось вбачає в цьому зневагу», — підкреслила Лобода у зверненні до дівчини.

Співачка також побажала їй ніколи не втрачати сили духу.

«Решті міста, дорослим та дітям, дякую за неймовірний, теплий концерт. Я скоро повернусь», — пообіцяла Лобода.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Світлана Лобода передала 100 тисяч гривень благодійному фонду «Клуб Добродіїв». Ці кошти спрямували на допомогу сім’ям херсонців, що постраждали від підриву ГЕС у Новій Каховці.

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