Останній «сонячний удар» червня: на Землю насувається триденна магнітна буря

Якщо магнітна буря, яка «атакувала» Землю минулого тижня з піковими позначками 20 червня, була сильною, то наприкінці першого літнього місяця очікується буря середньої інтенсивності.

Так, у середу, 28 червня, та четвер, 29 червня, очікується магнітна буря середньої інтенсивності. А у п`ятницю, 30 чеврня, вона буде слабою.

Зазвичай слабкі коливання не дуже сильно впливають на людей. Втім, на них можуть реагувати метеозалежні люди та ті, хто мають хронічні захворювання, у першу чергу, сердцево-судинні.

В такі дні можливі головні та суставні болі, підвищення тиску, загострення хвороб, а також запаморочення, втрата сил, депрессія.

Традиційні поради — уникнення надмірних фізичних навантажень, вживання легкої їжі та відмова від енергетичних та алкогольних напоїв. Краще віддати перевагу воді, сокам та трав`яним чаям. Рекомендуються прохолодні душі та прогулянки на повітрі.

У липні також прогнозуються магнітні бурі різної інтенсивності. Перша, середньої інтенсивності, очікується 9 липня, а вже за кілька днів — з 12 по 13 липня — буде ще одна, більш потужна.

У другій половині липня буде ще кілька геомагнітних штормів: 16−19 липня, 26 липня та 30−31 липня.

Загалом у червні фіксувалися шість магнітних бур різної інтенсивності.

Фото з Вікіпедії

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