Відмовтеся від алкоголю та прийміть контрастний душ: сьогодні Землю накриє магнітна буря
У суботу, 10 червня, Землю накриє магнітна буря середньої інтенсивності. Про це попередили вчені Центру прогнозування космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США.
В такі дні вони радять відмовитись від фізичних навантажень, виділити час для відпочинку, приймати теплі трав'яні ванни та пити більше води.
А від головного болю допоможе позбавитись контрастний душ.
У червні 2023 року на нас чекає кілька магнітних бур,
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