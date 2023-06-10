Відмовтеся від алкоголю та прийміть контрастний душ: сьогодні Землю накриє магнітна буря

У суботу, 10 червня, Землю накриє магнітна буря середньої інтенсивності. Про це попередили вчені Центру прогнозування космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США.

В такі дні вони радять відмовитись від фізичних навантажень, виділити час для відпочинку, приймати теплі трав'яні ванни та пити більше води.

А від головного болю допоможе позбавитись контрастний душ.

У червні 2023 року на нас чекає кілька магнітних бур, в т. ч. у наступну неділю, 18 червня, збурення будуть сильними, і ця буря триватиме три дні поспіль. У такі періоди метеозалежні люди можуть відчувати головний і суглобовий біль, депресію. Можливі загострення хронічних захворювань, особливо серцево-судинних. Бурі можуть впливати і на техніку — вірогідні пошкодження супутників, порушення роботи мереж стільникового зв'язку та Інтернету, вихід з ладу електричних мереж, блокування радіозв'язку.

Інфографіка сайту Вікна

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