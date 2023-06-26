«Король голий»: президент Литви висловився про путіна

Короткий заколот на чолі з керівником групи «Вагнер» євгеном пригожиним показує, що режиму путіна можуть загрожувати серйозні небезпеки, заявив президент Литви. Гітанас Науседа також сказав, що у нього зростає занепокоєння щодо національної безпеки його власної країни, повідомляє news.sky.com.

«Послідовність подій продемонструвала, що король голий і що військові колони такого розміру можуть йти досить далеко, щоб становити фундаментальну загрозу для (російського) режиму», — сказав президент після засідання Ради державної оборони Литви.

Значна увага приділяється ситуації в білорусі, куди переїхав євген пригожин, повідомили в офісі пана Науседи.

На засіданні було вирішено, що «загроза протиправної діяльності на литовсько-білоруському кордоні, в тому числі різних провокацій, зростає». Це вимагає посилення безпеки східних кордонів Литви і НАТО. Він також додав, що уряд Вільнюса виділить додаткові ресурси для розвідувальних служб для оцінки «політичних аспектів і аспектів безпеки в білорусі».

Раніше «ФАКТИ» писали, розвідка США знала, що пригожин планував кинути виклик російським військовим.

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