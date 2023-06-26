У Польщі запустили дві нові програми фінансової допомоги українським біженцям: хто та як може отримати гроші

В Польщі, де деякі категорії біженців з України можуть отримувати допомогу з безробіття, Польський центр міжнародної допомоги провідомив про початок двох нових програм фіндопомоги українцям.

Так, як пише pcpm.org.pl, на виплати можуть розраховувати родини і окремі особи, які приїхали до Польщі не раніше 15 лютого 2023 року.

Біженці мають відповідати всім трьом вимогам:

Приїхали до Польщі не раніше 15 лютого 2023 року і отримали номер PESEL зі статусом UKR після цієї дати.

Родина ще не отримувала фінансової допомоги в розмірі 710/610 злотих на три місяці від жодної гуманітарної організації в Польщі.

Людина або хтось з членів родини відноситься хоча б до однієї з вразливих категорій населення (ті, що мають труднощі з забезпеченням основних потреб та доступом до ринку праці: старші особи (60+), люди з інвалідністю, самотні батьки/опікуни родини, вагітні або годуючі матері, особи, що потребують негайного медичного втручання або постійного лікування).

Грошова допомога видається на кожну особу в сім’ї (максимум до 4 осіб). Якщо йдеться про одну особу, розмір допомоги становить 710 злотих (6424 гривні), а для родин голова домогосподарства отримує 710 злотих, кожен наступний — по 610 злотих (5520 гривень), максимум 2540 злотих (22981 гривня) для сім’ї з чотирьох осіб. Тривалість допомоги — 3 місяці.

Інша програма діятиме для тих, хто приїхав з України до Польші після 24 лютого 2022 року.

Біженці мають відповідати всім трьом наведеним нижче критеріям:

Не отримують 3-місячну грошову допомогу на базові потреби родини від будь-якої гуманітарної організації в Польщі (в розмірі 710/610 злотих) і ще ніколи не отримували 6-місячну допомогу від PCPM.

Не отримують щомісячну соціальну допомогу від польської держави (за винятком програми 500+ або інших видів допомоги розміром до 200 злотих на місяць)

Відносяться до однієї з 3 груп вразливих категорій населення:

- Люди похилого віку (60+), в домогосподарстві яких (родині, що проживає разом з ними в Польщі) немає осіб віком 18−59 років.

- Люди з інвалідністю, що значно перешкоджає їхній повсякденній життєдіяльності та доступу до праці, з максимум 1 особою в домогосподарстві віком 18−59 років (крім них).

- Люди з хронічними захворюваннями або ті, які потребують регулярного лікування, що суттєво впливає на їхнє повсякденне життя та доступ до ринку праці, з максимум 1 особою в домогосподарстві віком 18−59 років (крім них).

У рамках цієї цільової програми допомоги розмір щомісячних виплат становить 1000 злотих (9048 гривень) на окрему особу з сім’ї, яка відповідає вищезазначеним критеріям. Тривалість допомоги — 6 місяців.

Біженцям, які відповідають вищезгаданим критеріям, радять заповнити анкету за посиланням https://forms.gle/iqjZD67PFcNmkxG39.

Якщо людина не може самостійно це зробити, вона може залишити свій номер телефону у формі — з ними зв’яжуться телефоном та допоможуть заповнити анкету дистанційно.

Раніше польскі роботодавці наголошували на браку робочої сили. В основному, це стосується галузей, де були працевлаштовані українці, але вони повернулися до України після нападу росії. Зокрема, йдеться про такі професії, як електрик, слюсар, муляр, столяр, зварювальник, механік, водій вантажівки, сантехнік, фарбувальник.

Фото Pixabay

85

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram