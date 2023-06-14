Українські біженці у Польщі можуть розраховувати на допомогу з безробіття, але не всі: названі умови
У Польщі, яка почала відчувати нестачу робочої сили після того, як частина українських чоловіків поїхала воювати, з червня сума допомоги з безробіття виросла. Це пов’язано з інфляцією.
Як пише ukrainianinpoland.pl, з 2023 року розмір виплат становить:
- 1491,90 злотих брутто (13 366 гривень) — протягом перший 90 днів.
- 1171,60 злотих брутто (10 500 гривен) — протягом наступного періоду, якщо людина має право й далі отримувати такі виплати.
Це підвищення, в першу чергу, стосується тих, хто офіційно працював від 5 до 20 років. Якщо людина, яка бажає отримати допомогу, працювала понад 20 років — вона буде отримувати 120% базової суми, якщо менше 5 років — 80% базової суми.
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Українці можуть розраховувати на допомогу з безробіття в Польщі, якщо виконана хоча б одна з наступних умов:
- Наявність сталого побиту, карти довгострокового резидента ЄС або статусу біженця чи тимчасового захисту.
- Якщо українець є членом родини громадянина ЄС або членом родини поляка.
- Наявність блакитної карти або pnp з наукової діяльності, а також карти резидента ЄС, яка була видана в іншій країні.
За умови безперервної роботи упродовж останніх 6 місяців на допомогу по безробіттю можуть претендувати:
- Власники карти побиту на підставі роботи.
- Власники робочої візи.
Також, потрібно відповідати ще й таким умовам:
- У Центрі зайнятості немає для вас підходящих вакансій, в тому числі для стажування або навчання.
- Ііноземець протягом як мінімум року за останній час отримував заробітну плату чи інший дохід не менше, ніж мінімальна заробітна плата в Польщі й сплачував усі обов’язкові податки.
Українські біженці можуть й просто стати на облік у Центрі зайнятості, але немає жодної гарантії, що буде виплачуватися допомога. Але якщо її призначать, то це зроблять незалежно від того, за яким трудовим договором людина працювала.
Іноземці, які зареєструвалися у Центрі зайнятості, також можуть розраховувати на:
- Безкоштовне медичне страхування.
- Інтервенційні чи громадські роботи, чи інші можливості компенсувати зайнятість.
- Професійне навчання або можливість отримати перекваліфікацію.
- Співфінансування на відкриття власної справи.
- Матеріальну допомогу на дітей до 7 років або на інших осіб, які перебувають на утриманні.
Нагадаємо, що українцям у Польщі, щоб не втратити статус біженця, не можна виїжджати з країни більше, ніж на 30 днів. Втім, останнім часом фіксується збільшення випадків, коли статусу та відповідних пільг позбавляли навіть за короткотермінові поїздки.
Фото Pixabay8
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