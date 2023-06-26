У серії телевізійних інтерв'ю державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що напруженість зростає вже кілька місяців, а ефективність російських військових в Україні може бути скомпрометована, повідомляє Sky News.

«Ми знаємо, що путіну доведеться відповісти за багато чого в найближчі тижні і місяці», — сказав він в ефірі програми «Обличчям до нації» на телеканалі CBS.

Відповідаючи на запитання, чи готові США до можливого відходу путіна від влади, а також про безпеку ядерної зброї, пан Блінкен сказав: «Ми завжди готові до будь-яких непередбачуваних ситуацій. Ми завжди готуємося до будь-якої непередбачуваної ситуації. Ми не бачимо жодних змін у ядерній політиці росії. Не відбулося жодних змін і в нашій. Але ми будемо спостерігати за цим дуже, дуже уважно».

За словами Блінкена, у США рішуче і невпинно зосереджені на Україні, переконуючись, що вона має все необхідне, щоб захистити себе і повернути території, які захопила росія. У розмові з ABC's This Week він сказав: «Наскільки росіяни відволікаються і розділяються, настільки це може ускладнити їхнє переслідування за агресію проти України».

Раніше «ФАКТИ» писали, що заколот пригожина був заздалегідь підготовленою операцією.

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