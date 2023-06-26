ТЦК надіслав повістку, а ви за кордоном: юрист пояснив, як бути в цій ситуації

В Україні триває загальна мобілізація. Юрист Андрій Межирицький відповів на запитання українця, який перебуває за кордоном і який отримав повістку у поштову скриньку за місцем реєстрації та виклик про адміністративне порушення у разі неявки, пише b2bconsult.ua.

За словами юриста, документ, який чоловік отримав разом з повісткою (виклик у справі про адміністративне правопорушення) не передбачений жодним нормативним актом, яким керуються в своїй діяльності Територіальні центри комплектації та соціальної підтримки. Фактично він є нікчемним адже на дату його вручення події яка б могла бути кваліфікована як адміністративне порушення (неявка за повісткою) ще не відбулось, тобто керівник ТЦК підписавши такий документ завчасно передбачає вчинення правопорушення.

«Це є певним засобом впливу на особу, яку викликають та спонуканням її до явки в ТЦК. Оскільки наразі майже всі мобілізаційні резерви вичерпані, а ТЦК має не так багато правових інструментів для належного виконання поставлених перед ними завдань, то вони вимушені застосовувати такі методи. В той же час за такі дії неможливо притягнути керівництво ТЦК до відповідальності, адже фактично такі дії не складають жодного складу правопорушення з їх боку та не порушують ніяких Ваших прав та законних інтересів. В той же час існуюче на сьогодні законодавство, а також його трактування судами свідчать, що належним повідомленням особи про вручення повістки є особистий підпис такої особи або акт відмови від підписання завірений двома свідками. При цьому свідки повинні засвідчити, що особі було оголошено зміст повістки але, вона в їх присутності відмовилась її отримувати», — пояснює юрист.

Межирицький також вважає, що про жодну кримінальну відповідальність в цьому випадку не може бути мови.

«Щодо складання протоколу про адміністративне правопорушення за відсутності особи, відносно якої він складений. Багаточисельна судова практика свідчить, що такий порядок неможливий адже при цьому порушується право особи, що притягається до адміністративної відповідальності на правову допомогу, на надання пояснень щодо суті порушень, що не дає можливості прийняти законне та обґрунтоване рішення по справі. Про жодну кримінальну відповідальність в цьому випадку не може бути мови, адже вона наступає не за систематичні адміністративні правопорушення, а за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації А призваними можуть бути лише особи придатні до такої служби, що передбачає проведенні низки процедур та прийняття управлінських рішень, які відносно Вас не відбувались», — пояснює він.

Втім, юрист додає, що нажаль в сучасних реаліях є вірогідність того, що адміністративний штраф все-таки буде накладено.

«І дізнатись про це буде можливо тільки після відкриття виконавчого провадження. Захистити свої права в цьому випадку можливо навіть з-за кордону, адже наразі суди скасовують постанови по ст. 210−1 КУпАП, якщо ТЦК не доведе належного вручення особі повістки та її присутності під час складання адміністративного протоколу Але потрібно буде допомога адвоката, який отримає копію постанови про накладення штрафу у виконавчій службі та здійснить її судове оскарження. Це звісно потягне певні матеріальні витрати, але відновити справедливість, особливо у Вашому випадку (оскільки є докази відсутності в Україні), буде не дуже складно. В більшості випадків суди стають на сторону військовозобов'язаних», — розповів Межирицький.

Як писали «ФАКТИ», раніше адвокат пояснив, чи законно вручати повістку через родичів.

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