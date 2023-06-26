Максимальний розмір допомоги становить 100 500 грн: як українцям отримати ще один вид виплат

Після введення воєнного стану було призупинено допомогу на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї, більш відому як «Рука допомоги». Але 2023 року Міністерство соціальної політики перезапустило цю програму, а тому актуальними стали питання, хто має на неї право та як її отримати? Про це розповіли у «Юридичному пораднику для ВПО».

«Розраховувати на допомогу може непрацююча працездатна особа з числа членів малозабезпеченої сім’ї у разі її реєстрації як безробітної. У 2023 році максимальний розмір допомоги становить 100 500 грн, які можна витрати на оплату витрат на закупівлю обладнання та матеріалів, необхідних для ведення бізнесу.

Для отримання фінансової допомоги потрібно подати до центру зайнятості, в якому особа зареєстрована як безробітна:

заяву про надання фінансової допомоги,

повний витяг про несудимість,

бізнес-план: особа розробляє бізнес-план самостійно або у процесі професійного навчання, яке організовують для них центри зайнятості, в яких особа зареєстрована як безробітна; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна,

інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно".

Рішення про надання допомоги приймає спеціальна Комісія, утворена центром зайнятості. У майбутньому очікується можливість подання документів через Портал Дія. Поки така послуга недоступна.

Якщо Комісія прийняла рішення про надання фінансової допомоги, протягом 30 календарних днів з дати отримання повідомлення CKSL треба:

створити юридичну особу чи зареєструватися ФОПом;

укласти угоду з центром зайнятості та міжрегіональним/регіональним центром зайнятості;

також має бути договір із постачальником (продавцем) обладнання та матеріалів.

Подати цей договір разом із рахунком-фактурою треба до центру зайнятості. Останній передасть отримані документи до міжрегіонального/регіонального центру зайнятості, який здійснить оплату.

«За загальним правилом отриману допомогу потрібно повернути однією сумою протягом 30 календарних днів після закінчення 3 років з дати її отримання (допускається дострокове повернення).

Однак від розміру отриманої допомоги потрібно відняти сплачені протягом 3 років чи на дату дострокового повернення: податки, збори (обов'язкові платежі), ЄСВ.

Тому, наприклад, якщо особа за 3 роки сплатила податків та ЄСВ на суму 92 000 грн, а допомогу отримала в розмірі 95 000 грн, то виплатити потрібно буде лише 3 000 грн.

Крім того, допомога не повертається, якщо у перший рік з дати отримання фінансової допомоги працевлаштовано за направленням центру зайнятості не менше ніж 2 непрацюючих працездатних осіб із числа членів малозабезпечених сімей строком не менше ніж на 2 роки".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що частині пенсіонерів доведеться повернути державі 20% пенсії.

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