Частині пенсіонерів доведеться повернути державі 20% пенсії: в чому справа

Бувають випадки, коли пенсіонерам доведеться повернути частину пенсії. Йдеться про переплату, причинами якої може бути несвоєчасне повідомлення пенсіонером органів Пенсійного фонду про факт працевлаштування або зайняття підприємницькою діяльністю.

Відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», пенсіонер зобов'язаний повідомити орган Пенсійного фонду про своє працевлаштування протягом 10 днів, зазначає Пенсійний фонд.

З цими вимогами законодавства кожен пенсіонер знайомиться при зверненні за призначенням пенсії, особисто поставивши свій підпис у заяві відповідного змісту та отримавши «Пам'ятку пенсіонера».

При цьому, у разі відсутності в Реєстрі застрахованих осіб даних про факт працевлаштування, особа має надати до Пенсійного фонду документи, що підтверджують відповідні відомості (копію наказу (розпорядження) про прийняття на роботу або копію трудової книжки із записом про працевлаштування та/або копію цивільно- правового договору).

У майбутьому неповідомлення пенсіонером про працевлаштування буде виявлено фахівцями пенсійної служби під час звірки даних із державними реєстрами загальнообов'язкового державного соціального страхування, юридичних та фізичних осіб-підприємців.

Однак на дату такого звіряння суму зайво виплачених пенсійних коштів вже буде зафіксовано.

У разі відмови пенсіонера добровільно повернути надмірно одержані кошти, Пенсійним фондом приймається рішення про утримання сум переплати з пенсії — у межах 20% виплат (стаття 50 Закону України 1058).

Повідомлення органу Пенсійного фонду про факт працевлаштування, а також звільнення, припинення реєстрації підприємницької діяльності здійснюється шляхом подання відповідної заяви.

Це можна зробити у дистанційному режимі через особистий кабінет веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України (http://portal.pfu.gov.ua) із використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали також, кому з українців, навпаки, гарантовано надбавки до виплат.

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