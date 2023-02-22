В Україні відновили кредитування малозабезпечених сімей: за яких умов виплатять 100 тисяч гривень

В Україні, де частині громадян полегшать умови погашення кредитів, Міністерство соціальної політики перезапускає програму «Рука допомоги», яка спрямована на допомогу малозабезпеченим особам у відкритті власної справи. Про це повідомили у відомстві.

«Програму було розроблено спільно зі Світовим банком, у 2016−2018 рр. вона була пропілотована у Львівській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Житомирській, Чернігівській областях і зарекомендувала себе як успішний соціальний проєкт. За цей період 237 підприємців змогли започаткувати власну справу. Наразі, тимчасово згорнуту з початком повномасштабної війни, програму „Рука допомоги“ поновлено. На реалізацію програми державою виділено 9,6 млн грн», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що дана програма дає можливість непрацюючим працездатним особам з числа членів малозабезпеченої сім’ї отримати одноразову безвідсоткову поворотну допомогу у розмірі до 100 500 гривень для відкриття чи розвитку власного бізнесу. Ця фінансова допомога надається на придбання обладнання та матеріалів, необхідних для розвитку власної справи.

«Людина може отримати безвідсотковий кредит від держави строком на 3 роки для започаткування власної справи», — повідомили в Мінсоцполітики.

Повернути цю допомогу можна або після закінчення трирічного строку з дати її отримання, однією сумою (протягом 30 календарних днів), або достроково, частинами відповідно до графіка, погодженого центром зайнятості. Варто мати на увазі також, що сума фінансової допомоги, що повертається, зменшується на суму сплачених податків, зборів і ЄСВ.

Фінансова допомога не повертається, якщо підприємцем сплачено податки, збори і ЄСВ в сумі, що перевищує суму наданої допомоги або, якщо у перший рік з дати отримання допомоги працевлаштовано за направленням центру зайнятості не менше 2-х осіб із малозабезпечених сімей строком не менше, ніж на два роки.

«Для отримання такої допомоги людина, яка має бажання розпочати підприємницьку діяльність, має звернутися до найближчого Центру зайнятості. Там подати до створеної при Центрі зайнятості Комісії з питань надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім'ї: заяву про надання фінансової допомоги; бізнес-план; довідку про несудимість», — повідомили в міністерстві.

Якщо рішення про надання допомоги позитивне, то людина має створити юридичну особу чи зареєструватися як фізична особа-підприємець протягом 30 календарних днів з дати отримання повідомлення про позитивне рішення.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, куди та з якими документами потрібно звертатися для отримання декретних виплат, а також на який розмір допомоги можуть розраховувати жінки, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

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