Макс Барських та Світлана Лобода відмовляються виступати на одній сцені з Меладзе

Довкола Макса Барських та Світлани Лободи, під час виступу якої у Харкові дівчина влаштувала протест, розгортається новий скандал. Цього разу через те, що їхні імена анонсуються на афіші фестивалю в Кишиневі (Молдова), в якому також заявлений Валерій Меладзе. Артисти відреагували на негативні коментарі в мережі.

Зокрема, Макс Барських заявив, що його команда вже зв’язалася з організаторами. За його словами, вони вже шукають заміну російському виконавцю.

«1 червня представник моєї команди повідомив організаторам фестивалю про мій намір скасувати виступ через участь у лайнапі Валерія Меладзе, який не визначився в позиції щодо України. Нас запевнили, що виступ Валерія Меладзе не відбудеться, про що буде оголошено одразу після підписання контракту із закордонним артистом, який його замінить», — сказав Макс Барських в коментарі Музвар.

Він зазначив, що його участь у фестивалі залишається під питанням. Остаточне рішення буде прийнято після того, як оголосять новий список артистів.

Світлана Лобода також не збирається виходити на одну сцену з росіянами.

«Світлана Лобода не виступає на одній сцені з російськими артистами. Наша позиція єдина та категорична», — заявили в команді артистки.

Раніше Світлана Лобода розповіла, як війна змінила її життя.

А Макс Барських активно перекладає українською свої російськомовні хіти.

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