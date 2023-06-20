36.82 / 37.35 40.20 / 40.92
Київ: +16
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Я зайшла в дуже глибокий мінус»: Лобода розповіла, як війна змінила її життя

22:50 20 червня 2023
Світлана Лобода

Співачка Світлана Лобода, яка підтримала мешканців підтопленої через підрив ГЕС Херсонщини, розповіла, як війна змінила її життя.

В інтерв'ю вірменському Radio Van артистка відверто зізналася, що на початку російського вторгнення в Україну разом із доньками назавжди залишила рф та переїхала до Риги, де мешкає і зараз. Тоді вона втратила те, до чого йшла роками.

«Я зрозуміла, що йду з того Олімпу, на який прийшла з великими труднощами. У якийсь момент зрозуміла, що тану, що мене ніби немає… Через деякий час я почала записувати пісні і виступати. Після концертів я відчула, що ожила. Для артиста найважливіше — відчувати, що його потребують», — розповіла Світалана.

Вона каже, що зараз витрачає набагато більше, ніж витрачає. Кошти спрямовує на допомогу.

«Я весь рік працювала, щоб віддавати. Я зайшла в дуже глибокий мінус. У мене були заощадження, які я вважала недоторканними. Але вони йдуть. Я все ж сподіваюся, що у мене попереду велике життя», — додала Лобода.

Нагадаємо, співачка планувала свій концерт у Києві, проте його довелося скасувати через скандал.

Попри критику, співак Олександр Пономарьов підтримав Лободу та назвав її прикладом для інших.

81

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Королівська родина. Офіційний знімок після хрещення Арчі

Герцог і герцогиня Діорські: у Меган Маркл і принца Гаррі з’явилося нове прізвисько

Молочний розчин

Огірки просто шаленіють від цього білого підживлення: підкорміть їх, і чекайте дуже скоро на величезний врожай (відео)

малосольні огірки

Неймовірні малосольні огірочки: готові вже за 15 хвилин

Nissan X-Trail 2022

Мали недопрацювання ще при сходженні з конвейера: названо ТОП-3 ненадійних кросоверів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту