«Я зайшла в дуже глибокий мінус»: Лобода розповіла, як війна змінила її життя

Співачка Світлана Лобода, яка підтримала мешканців підтопленої через підрив ГЕС Херсонщини, розповіла, як війна змінила її життя.

В інтерв'ю вірменському Radio Van артистка відверто зізналася, що на початку російського вторгнення в Україну разом із доньками назавжди залишила рф та переїхала до Риги, де мешкає і зараз. Тоді вона втратила те, до чого йшла роками.

«Я зрозуміла, що йду з того Олімпу, на який прийшла з великими труднощами. У якийсь момент зрозуміла, що тану, що мене ніби немає… Через деякий час я почала записувати пісні і виступати. Після концертів я відчула, що ожила. Для артиста найважливіше — відчувати, що його потребують», — розповіла Світалана.

Вона каже, що зараз витрачає набагато більше, ніж витрачає. Кошти спрямовує на допомогу.

«Я весь рік працювала, щоб віддавати. Я зайшла в дуже глибокий мінус. У мене були заощадження, які я вважала недоторканними. Але вони йдуть. Я все ж сподіваюся, що у мене попереду велике життя», — додала Лобода.

Нагадаємо, співачка планувала свій концерт у Києві, проте його довелося скасувати через скандал.

Попри критику, співак Олександр Пономарьов підтримав Лободу та назвав її прикладом для інших.

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