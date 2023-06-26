Спадкоємиця Харлан принесла Україні 12-те «золото» Європейських ігор

У понеділок, 26 червня, колекція нагород збірної України на Європейських іграх-2023 у Кракові поповнилася трьома медалями.

«Золото» нашій команді за відсутності олімпійської чемпіонки Ольги Харлан принесла у фехтуванні на шпагах Джоан Фейбі Бежура. 31-річна киянка з африканським корінням (у Джоан мати українка, а батько — уродженець Уганди) тріумфально пройшла турнірною сіткою, послідовно «заколовши» чешку Катерину Салігерову (15:12), Софію Просіну з Латвії (15:4), естонку Еріку Кірпу (15:11) та шведку Емму Франссон (15:11). У півфіналі наша співвітчизниця у важкому протистоянні зламала опір німкені Александри Ехлер (15:12), а у вирішальному поєдинку виявилася сильнішою за полячку Мартіну Сватовські-Венгларчик (15:12).

Додамо, що це перша медаль для Бежури на турнірах такого рівня. У попередні роки киянка на світових та континентальних першостях не забиралася навіть до топ-10.

Ще дві медалі у скарбничку збірної України поклали представники бойового мистецтва муай-тай. Владислав Микитась (вагова категорія до 60 кг) та Анастасія Михайленко (до 51 кг) стали бронзовими призерами Європейських ігор, програвши своїм опонентам на півфінальній стадії.

За підсумками шести днів змагань Україна з 25 медалями (12 золотих, 7 срібних та 6 бронзових), як і напередодні, посідає у загальнокомандному заліку 3-є місце. Вище (за кількістю «золота») лише Італія — 58 медалей (18--17--23) та Іспанія — 40 (18--11--11).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що титулована Ярослава Магучих стала чемпіонкою Європейських ігор.

Фото Федерації фехтування України

112

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram