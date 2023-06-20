Європейські ігри-2023: розклад трансляцій, хто представить Україну
У вівторок, 20 червня, у польському Кракові стартують ІІІ Європейські ігри.
7000 спортсменів боротимуться за медалі у 30 дисциплінах. Серед них — синхронне плавання, стрибки у воду, стрільба з лука, легка атлетика, бадмінтон, баскетбол 3×3, пляжний гандбол, пляжний футбол, бокс, брейк-данс, веслування на байдарках та каное, велоспорт, фехтування, дзюдо, карате, сучасне п'ятиборство, тайський бокс, падель, регбі-7, стрыльба, стрибки на лижах із трампліну, скелелазіння, настільний теніс, тхеквондо, текбол, тріатлон.
Україну на Іграх у Польщі представлятимуть 263 атлети (132 жінки та 131 чоловік) у 27-ми з 29 представлених дисциплін.
У нашій країні Європейські ігри-2023 з 20 червня до 2 липня будуть показані в повному обсязі на сайті «Суспільне Спорт», а також регіональних каналах «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів», «Суспільне Одеса» тощо).
Наводимо повний розклад змагань на ІІІ Європейських іграх у Кракові з українськими спортсменами, які виступатимуть у своїх дисциплінах.
20 червня
11:00. Легка атлетика. Штовхання ядра. Кваліфікація. Жінки: у цій дисципліні виступить українка Ларіна Марія
11:05. Легка атлетика. Біг 400 м. Кваліфікація. Жінки: Карпюк Катерина
11:20. Легка атлетика. Метання диска. Кваліфікація. Жінки: Козачок Дар'я
11:25. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Кваліфікація. Чоловіки: Шепелев Владислав
11:35. Легка атлетика. Біг 400 м. Кваліфікація. Чоловіки: Погорілко Олександр
11:55. Легка атлетика. Біг 5000 м. Кваліфікація. Жінки: Зіненко Валерія
12:28. Легка атлетика. Біг 800 м. Кваліфікація. Чоловіки: Миронець Олег
12:55. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Кваліфікація. Чоловіки: Ростикус Роман
13:15. Легка атлетика. Метання молота. Кваліфікація. Жінки: Іваненко-Кириліна Валерія
13:30. Легка атлетика. Біг 100 м. Кваліфікація. Жінки: Гончаренко Діана
13:50. Легка атлетика. Біг 100 м. Кваліфікація. Чоловіки: Васильєв Андрій
17:15. Легка атлетика. Штовхання ядра. Півфінал. Жінки
17:20. Легка атлетика. Метання молота. Півфінал. Жінки
18:05. Легка атлетика. Біг 400 м. Півфінал. Жінки
18:22. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Півфінал. Чоловіки
18:35. Легка атлетика. Біг 400 м. Півфінал. Чоловіки
18:53. Легка атлетика. Біг 5000 м. Півфінал. Жінки
19:15. Легка атлетика. Метання диска. Півфінал. Жінки
19:20. Легка атлетика. Стрибки з жердиною. Кваліфікація. Чоловіки: Малихін Владислав
19:28. Легка атлетика. Біг 800 м. Півфінал. Чоловіки
19:55. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Півфінал. Чоловіки
20:30. Легка атлетика. Біг 100 м. Півфінал. Жінки
20:50. Легка атлетика. Біг 100 м. Півфінал. Чоловіки
21 червня
10:00. Артистичне плавання. Дует довільний. Попередні змагання. Жінки: Алексіїва Марина, Алексіїва Владислава, Хованська Марія (резерв)
10:00. Падель. Парний розряд. 1/16 фіналу. Чоловіки
10:08. Веслування. Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Четвірка 500 м. Жінки: Танько Діана, Докієнко Наталія, Павлова Ганна, Грищун Інна
10:24. Веслування. Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Четвірка 500 м. Чоловіки: Кухарик Олег, Трунов Ігор, Даниленко Дмитро, Семикін Іван
10:40. Веслування. Каное. Спринт. Попередні заїзди. Двійка 500 м. Жінки: Лузан Людмила, Терета Валерія
10:40. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Кваліфікація. Чоловіки: Никифоров Сергій
10:54. Веслування. Каное. Спринт. Попередні заїзди. Двійка 500 м. Чоловіки: Рибачок Андрій, Віталій Вергелес
11:05. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Кваліфікація. Чоловіки: Кукота Олег
11:08. Легка атлетика. Метання диска. Кваліфікація. Чоловіки: Нестеренко Микита
11:25. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Кваліфікація. Жінки: Плотіцина Анна
11:39. Веслування. Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Двійка 500 м. Жінки
11:53. Веслування. Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Двійка 500 м. Чоловіки: Кухарик Олег, Трунов Ігор
12:02. Легка атлетика. Біг 800 м. Кваліфікація. Жінки: Кроль Наталія
12:20. Легка атлетика. Біг 1500 м. Кваліфікація. Чоловіки: Ніколайчук Дмитро
12:30. Велоспорт. Фрістайл. Кваліфікація. Жінки
12:40. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Кваліфікація. Жінки: Ткачук Вікторія
12:45. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Кваліфікація. Жінки: Бех-Романчук Марина
13:00. Падель. Парний розряд. 1/16 фіналу. Жінки
13:05. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Кваліфікація. Чоловіки: Голубович Ростислав
13:16. Легка атлетика. Метання молота. Кваліфікація. Чоловіки: Кохан Михайло
13:30. Легка атлетика. Естафета 4×100 м. Кваліфікація. Жінки: збірна України — Гончаренко Діана, Тетяна Кайсен, Качур Яна, Хаван Даниїла, Радюк-Кючук Олена, Плотіцина Анна
13:50. Легка атлетика. Естафета 4×100 м. Кваліфікація. Чоловіки: збірна України — Васильєв Андрій, Коваленко Станіслав, Костриця Ерік, Соколов Олександр, Ємець Владислав, Попов Ілля
14:45. Велоспорт. Фрістайл. Кваліфікація. Чоловіки: Іллющенко Юрій
16:00. Артистичне плавання. Група довільна. Попередні змагання. Жінки: Алексіїва Владислава, Алексіїва Марина, Гришко Вероніка, Фєдіна Марта, Овчиннікова Ангеліна, Тищенко Валерія, Мошинська Дар'я, Шмоніна Анастасія, Мацієвська Софія (резерв), Дерев`янченко Олеся (резерв)
16:38. Веслування. Байдарка. Спринт. Півфінали. Четвірка 500 м. Жінки
16:46. Веслування. Байдарка. Спринт. Півфінали. Четвірка 500 м. Чоловіки
16:53. Веслування. Каное. Спринт. Півфінали. Двійка 500 м. Жінки
17:00. Веслування. Каное. Спринт. Півфінали. Двійка 500 м. Чоловіки
17:10. Легка атлетика. Метання молота. Півфінал. Чоловіки
17:20. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Півфінал. Чоловіки
17:39. Веслування. Байдарка. Спринт. Півфінали. Двійка 500 м. Жінки
17:46. Веслування. Байдарка. Спринт. Півфінали. Двійка 500 м. Чоловіки
17:55. Легка атлетика. Стрибки з жердиною. Кваліфікація. Жінки: Гладійчук Яна
18:05. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Півфінал. Чоловіки
18:25. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Півфінал. Жінки
18:50. Легка атлетика. Біг 800 м. Півфінал. Жінки
19:08. Легка атлетика. Біг 1500 м. Півфінал. Чоловіки
19:15. Легка атлетика. Метання диска. Півфінал. Чоловіки
19:26. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Півфінал. Жінки
19:40. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Півфінал. Жінки
20:05. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Півфінал. Чоловіки
20:30. Легка атлетика. Естафета 4×100 м. Півфінал. Жінки
20:50. Легка атлетика. Естафета 4×100 м. Півфінал. Чоловіки
22:00. Церемонія відкриття
22 червня (буде розіграно 21 комплект медалей)
10:00. Артистичне плавання. Дует довільний. Фінал. Жінки
10:00. Карате. Ката. Чоловіки
10:00. Карате. Ката. Жінки
10:00. Карате. Куміте. До 50 кг. Жінки: Крива Катерина
10:00. Карате. Куміте. До 55 кг. Жінки: Терлюга Анжеліка
10:00. Карате. Куміте. До 67 кг. Чоловіки
10:00. Карате. Куміте. До 60 кг. Чоловіки: Філіпов Нікіта
10:07. Веслування. Каное. Спринт. Попередні заїзди. Одиночка. 200 м. Чоловіки: Міщук Тарас
10:21. Веслування. Каное. Спринт. Попередні заїзди. Одиночка. 200 м. Жінки: Лузан Людмила
10:35. Веслування. Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Одиночка. 200 м. Чоловіки: Зайцев Олександр
10:49. Веслування. Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Одиночка. 200 м. Жінки: Рибак Діана
10:55. Легка атлетика. Метання спису. Кваліфікація. Жінки: Гацько Ганна
11:00. Пляжний гандбол. Півфінал. Чоловіки
11:00. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Кваліфікація. Чоловіки: Дорощук Олег
11:05. Легка атлетика. Біг 200 м. Кваліфікація. Жінки: Кайсен Тетяна
11:25. Легка атлетика. Біг 200 м. Кваліфікація. Чоловіки: Коваленко Станіслав
11:28. Легка атлетика. Штовхання ядра. Кваліфікація. Чоловіки: Кокошко Роман
11:55. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Кваліфікація. Жінки: Бех-Романчук Марина
12:05. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Кваліфікація. Жінки: Стребкова Наталія
12:33. Легка атлетика. Метання спису. Кваліфікація. Чоловіки: Фельфнер Артур
12:40. Легка атлетика. Біг 5000 м. Кваліфікація. Чоловіки: Городиський Богдан-Іван
12:45. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Кваліфікація. Жінки: Магучіх Ярослава
13:00. Пляжний гандбол. Півфінал. Жінки
13:20. Легка атлетика. Біг 1500 м. Кваліфікація. Жінки: Ляхова Ольга
13:42. Легка атлетика. Змішана естафета 4×400 м. Кваліфікація: збірна України — Погорілко Олександр, Барабанов Микита, Даниленко Данила, Рижикова Анна, Мельник Тетяна, Карпюк Катерина, Ткачук Вікторія
15:07. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал В. Двійка. 500 м. Чоловіки
15:16. Веслування. Каное. Спринт. Фінал. Двійка. 500 м. Чоловіки
15:25. Веслування. Каное. Спринт. Фінал. Двійка. 500 м. Жінки
15:34. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал А. Двійка. 500 м. Чоловіки
15:43. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал. Четверіка. 500 м. Жінки
16:00. Артистичне плавання. Група довільна. Фінал. Жінки
16:00. Велоспорт. Фрістайл. Фінал. Жінки
17:07. Веслування. Каное. Спринт. Півфінал. Одиночка. 200 м. Чоловіки
17:14. Веслування. Каное. Спринт. Півфінал. Одиночка. 200 м. Жінки
17:21. Веслування. Байдарка. Спринт. Півфінал. Одиночка. 200 м. Чоловіки
17:28. Веслування. Байдарка. Спринт. Півфінал. Одиночка. 200 м. Жінки
17:30. Легка атлетика. Метання спису. Півфінал. Жінки
17:35. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Півфінал. Чоловіки
17:45. Велоспорт. Фрістайл. Фінал. Чоловіки
18:00. Стрибки у воду. Командні змагання. Вишки 3 м/10 м. Фінал. Мікст: Байло Ксенія, Письменська Анна, Коновалов Данило, Середа Олексій
18:05. Легка атлетика. Біг 200 м. Півфінал. Жінки
18:17. Веслування. Каное. Спринт. Попередні заїзди. Двійка. 200 м. Мікст: Вергелес Віталій, Терета Валерія
18:25. Легка атлетика. Біг 200 м. Півфінал. Чоловіки
18:28. Легка атлетика. Штовхання ядра. Півфінал. Чоловіки
18:30. Карате. Ката. Фінал. Чоловіки
18:31. Веслування. Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Двійка. 200 м. Мікст: Зайцев Олександр, Докієнко Наталія
18:40. Карате. Ката. Фінал. Жінки
18:55. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Півфінал. Жінки
19:05. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Півфінал. Жінки
19:10. Карате. Куміте. До 50 кг. Фінал. Жінки
19:20. Карате. Куміте. До 60 кг. Фінал. Чоловіки
19:25. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Півфінал. Жінки
19:30. Скелелазіння. Швидкість. Кваліфікація. Жінки: Бурова Оксана, Щигарєва Аліна
19:30. Баскетбол 3×3. Група С. 1 тур. Жінки. Польща — Україна
19:30. Пляжний гандбол. Матч за третє місце. Чоловіки
19:33. Легка атлетика. Метання спису. Півфінал. Чоловіки
19:40. Легка атлетика. Біг 5000 м. Півфінал. Чоловіки
19:50. Карате. Куміте. До 55 кг. Фінал. Жінки
20:00. Карате. Куміте. До 67 кг. Фінал. Чоловіки
20:20. Легка атлетика. Біг 1500 м. Півфінал. Жінки
20:30. Скелелазіння. Швидкість. Фінал. Жінки
20:30. Пляжний гандбол. Матч за третє місце. Жінки
20:42. Легка атлетика. Змішана естафета 4×400 м. Півфінал
21:20. Баскетбол 3×3. Група С. 2 тур. Жінки. Естонія — Україна
21:30. Пляжний гандбол. Фінал. Чоловіки
22:30. Пляжний гандбол. Фінал. Жінки
Падель
Стрільба — 3
23 червня (36 комплектів медалей)
Артистичне плавання — 2
09:45. Стрільба з лука. Класичний лук. Кваліфікація. Чоловіки: Гунбін Олексій, Кожокарь Іван, Овчинніков Артем
09:45. Стрільба з лука. Блочний лук. Кваліфікація. Жінки: Хомутовська Ольга
10:00. Карате. Куміте. До 61 кг. Жінки: Серьогіна Аніта
10:00. Карате. Куміте. До 68 кг. Жінки: Мельник Галина
10:00. Карате. Куміте. До 75 кг. Чоловіки: Заплітний Андрій
10:00. Карате. Куміте. До 84 кг. Чоловіки: Чоботар Валерій
10:00. Карате. Куміте. 68+ кг. Жінки
10:00. Карате. Куміте. 84+ кг. Чоловіки
10:07. Веслування. Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Одиночка. 500 м. Жінки: Повх Марія
10:28. Веслування. Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Одиночка. 500 м. Чоловіки
10:49. Веслування. Каное. Спринт. Попередні заїзди. Одиночка. 500 м. Чоловіки: Мазовський Тарас
11:00. Стрибки у воду. Вишка 10 м. Кваліфікація. Жінки:
12:30. Скелелазіння. Складність. Півфінал. Чоловіки: Васько Роман
12:30. Скелелазіння. Складність. Півфінал. Жінки: Казбекова Євгенія
14:00. Стрільба з лука. Блочний лук. Кваліфікація. Чоловіки
14:00. Стрільба з лука. Класичний лук. Кваліфікація. Жінки
14:00. Бокс. 57 кг. 1/16 фіналу. Чоловіки: Бондарчук Дмитро
14:00. Бокс. 63,5 кг. 1/16 фіналу. Чоловіки: Харциз Ярослав
14:00. Бокс. 54 кг. 1/16 фіналу. Жінки: Ковальчук Анастасія
14:00. Бокс. 60 кг. 1/16 фіналу. Жінки: Охрей Ганна
15:16. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал. Двійка. 500 м. Жінки
15:25. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал. Четвірка. 500 м. Чоловіки
16:00. Стрибки у воду. Синхронний стрибок. Трамплін 3 м. Фінал. Мікст: Письменська Анна, Азаров Кирило
16:04. Веслування. Каное. Спринт. Фінал. Одиночка. 200 м. Чоловіки
16:13. Веслування. Каное. Спринт. Фінал. Одиночка. 200 м. Жінки
16:22. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал. Одиночка. 200 м. Жінки
16:31. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал. Одиночка. 200 м. Чоловіки
17:15. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/16 фіналу. Мікст: Гунбін Олексій/Павлова Анастасія
17:15. Легка атлетика. Штовхання ядра. Фінал. Жінки
17:20. Легка атлетика. Метання молота. Фінал. Жінки
17:37. Веслування. Каное. Спринт. Півфінал. Одиночка. 500 м. Чоловіки
17:40. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/8 фіналу. Мікст
17:40. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/8 фіналу. Мікст
17:44. Веслування. Байдарка. Спринт. Півфінал. Одиночка. 500 м. Жінки
17:58. Веслування. Байдарка. Спринт. Півфінал. Одиночка. 500 м. Чоловіки
18:05. Легка атлетика. Біг 400 м. Фінал. Жінки
18:22. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Фінал. Чоловіки
18:30. Карате. Куміте. До 61 кг. Фінал. Жінки
18:35. Легка атлетика. Біг 400 м. Фінал. Чоловіки
18:40. Карате. Куміте. До 75 кг. Фінал. Чоловіки
18:47. Веслування. Каное. Спринт. Півфінал. Двійка. 200 м. Мікст
18:54. Веслування. Байдарка. Спринт. Півфінал. Двійка. 200 м. Мікст
18:55. Легка атлетика. Біг 5000 м. Фінал. Жінки
19:10. Карате. Куміте. До 68 кг. Фінал. Жінки
19:15. Легка атлетика. Метання диска. Фінал. Жінки
19:20. Легка атлетика. Стрибки з жердиною. Фінал. Чоловіки
19:20. Карате. Куміте. До 84 кг. Фінал. Чоловіки
19:28. Легка атлетика. Біг 800 м. Фінал. Чоловіки
19:50. Карате. Куміте. 68+ кг. Фінал. Жінки
19:55. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Фінал. Чоловіки
19:55. Баскетбол 3×3. Група С. 3 тур. Жінки. Україна — Литва
20:00. Карате. Куміте. 84+ кг. Фінал. Чоловіки
20:15. Скелелазіння. Швидкість. Кваліфікація. Чоловіки: Болдирев Даниїл
20:30. Легка атлетика. Біг 100 м. Фінал. Жінки
20:50. Легка атлетика. Біг 100 м. Фінал. Чоловіки
21:00. Стрибки у воду. Вишка 10 м. Фінал. Жінки
21:20. Скелелазіння. Швидкість. Фінал. Чоловіки
Падель
Стрільба — 3
Настільний теніс
Тхеквондо
24 червня (37 комплектів нагород)
Артистичне плавання — 2
10:00. Стрільба з лука. Класичний лук. ¼ фіналу. Жінки
11:00. Стрибки у воду. Трамплін 3 м. Кваліфікація. Чоловіки: Колодій Олег, Коновалов Данило
11:40. Стрільба з лука. Класичний лук. ½ фіналу. Жінки
12:00. Скелелазіння. Болдеринг. Півфінал. Чоловіки: Васько Роман
12:30. Стрільба з лука. Класичний лук. ¼ фіналу. Чоловіки: Гунбін Олексій, Кожокарь Іван, Овчинніков Артем
13:07. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал В. Одиночка. 500 м. Жінки
13:14. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал В. Одиночка. 500 м. Чоловіки
13:30. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал А. Одиночка. 500 м. Жінки
13:39. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал А. Одиночка. 500 м. Чоловіки
13:45. Скелелазіння. Болдеринг. Півфінал. Жінки: Казбекова Євгенія
13:48. Веслування. Каное. Спринт. Фінал. Одиночка. 500 м. Жінки
13:57. Веслування. Каное. Спринт. Фінал. Одиночка. 500 м. Чоловіки
14:00. Бокс. 92 кг. 1/16 фіналу. Чоловіки: Карцан Аркадій
14:00. Бокс. 57 кг. 1/16 фіналу. Жінки: Басанець Маріанна
14:00. Бокс. 66 кг. 1/16 фіналу. Жінки: Бова Марія
14:10. Стрільба з лука. Класичний лук. ½ фіналу. Чоловіки
14:30. Баскетбол 3×3. ¼ фіналу. Жінки
15:00. Стрільба з лука. Класичний лук. Матч за третє місце. Жінки
15:20. Баскетбол 3×3. ¼ фіналу. Чоловіки
15:25. Стрільба з лука. Класичний лук. Матч за третє місце. Чоловіки
15:35. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал В. Двійка. 200 м. Мікст
15:44. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал А. Двійка. 200 м. Мікст
15:50. Стрільба з лука. Класичний лук. Фінал. Жінки
15:53. Веслування. Каное. Спринт. Фінал. Двійка. 200 м. Мікст
16:00. Стрибки у воду. Синхронний стрибок. Вишка 10 м. Фінал. Мікст: Байло Ксенія, Болюх Кірілл
16:10. Легка атлетика. Метання молота. Фінал. Чоловіки
16:15. Стрільба з лука. Класичний лук. Фінал. Жінки
16:20. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Фінал. Чоловіки
16:55. Легка атлетика. Стрибки з жердиною. Фінал. Жінки
17:05. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Фінал. Чоловіки
17:20. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/8 фіналу. Жінки: Хомутовська Ольга
17:25. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Фінал. Жінки
17:50. Легка атлетика. Біг 800 м. Фінал. Жінки
18:10. Легка атлетика. Біг 1500 м. Фінал. Чоловіки
18:15. Легка атлетика. Метання диска. Фінал. Чоловіки
18:26. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Фінал. Жінки
18:40. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Фінал. Жінки
19:00. Бокс. 51 кг. 1/16 фіналу. Чоловіки: Замотаєв Дмитро
19:00. Бокс. 80 кг. 1/16 фіналу. Чоловіки: Хижняк Олександр
19:05. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Фінал. Чоловіки
19:30. Легка атлетика. Естафета 4×100 м. Фінал. Жінки
19:50. Легка атлетика. Естафета 4×100 м. Фінал. Чоловіки
20:00. Стрибки у воду. Трамплін 3 м. Фінал. Чоловіки
20:20. Баскетбол 3×3. ½ фіналу. Жінки
20:45. Баскетбол 3×3. ½ фіналу. Чоловіки
21:00. Скелелазіння. Складність. Фінал. Чоловіки
21:20. Баскетбол 3×3. Матч за третє місце. Жінки
21:45. Баскетбол 3×3. Матч за третє місце. Чоловіки
22:00. Скелелазіння. Складність. Фінал. Жінки
22:10. Баскетбол 3×3. Фінал. Жінки
22:35. Баскетбол 3×3. Фінал. Чоловіки
Падель
Стрільба — 4
Настільний теніс
Тхеквондо — 4
25 червня (34 комплекти нагород)
Артистичне плавання — 2
10:00. Стрільба з лука. Класичний лук. ¼ фіналу. Мікст: Гунбін Олексій/Павлова Анастасія
11:00. Стрибки у воду. Трамплін 3 м. Кваліфікація. Жінки: Письменська Анна
11:40. Стрільба з лука. Класичний лук. ½ фіналу. Мікст
12:20. Фехтування. Рапіра. Жінки: Полозюк Аліна, Сопіт Ольга, Петрова Крістіна, Миронюк Дарія
12:40. Стрільба з лука. Блочний лук. ¼ фіналу. Мікст
14:00. Бокс. 63,5 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки
14:00. Бокс. 71 кг. 1/16 фіналу. Чоловіки: Захарєєв Юрій
14:00. Бокс. 75 кг. 1/16 фіналу. Жінки: Черноколенко Анастасія
14:20. Стрільба з лука. Блочний лук. ½ фіналу. Мікст
15:10. Стрільба з лука. Блочний лук. Матч за третє місце. Мікст
15:20. Фехтування. Шабля. Чоловіки: Ягодка Андрій, Стаценко Олексій, Цап Юрій, Боговін Богдан
15:35. Стрільба з лука. Блочний лук. Фінал. Мікст
16:00. Стрибки у воду. Синхронний стрибок. Вишка 10 м. Фінал. Чоловіки: Болюх Кірілл, Середа Олексій
16:10. Стрільба з лука. Класичний лук. Матч за третє місце. Мікст
16:25. Легка атлетика. Метання спису. Фінал. Жінки
16:30. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Фінал. Чоловіки
16:35. Стрільба з лука. Класичний лук. Фінал. Мікст
17:00. Легка атлетика. Біг 200 м. Фінал. Жінки
17:20. Легка атлетика. Біг 200 м. Фінал. Чоловіки
17:23. Легка атлетика. Штовхання ядра. Фінал. Чоловіки
17:30. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/8 фіналу. Чоловіки
17:50. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Фінал. Жінки
18:00. Скелелазіння. Болдеринг. Фінал. Чоловіки
18:00. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Фінал. Жінки
18:20. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Фінал. Жінки
18:28. Легка атлетика. Метання спису. Фінал. Чоловіки
18:35. Легка атлетика. Біг 5000 м. Фінал. Чоловіки
19:00. Бокс. 50 кг. 1/16 фіналу. Жінки: Коб Тетяна
19:15. Легка атлетика. Біг 1500 м. Фінал. Жінки
19:37. Легка атлетика. Змішана естафета 4×400 м. Фінал
20:00. Стрибки у воду. Трамплін 3 м. Фінал. Жінки
20:10. Фехтування. Рапіра. Фінал Жінки
20:50. Фехтування. Шабля. Фінал. Чоловіки
21:00. Скелелазіння. Болдеринг. Фінал. Жінки
Маунтенбайк — 2
Сучасне п'ятиборство
Муай тай
Падель
Регбі-7
Стрільба — 3
Настільний теніс
Тхеквондо — 4
26 червня (12 комплектів нагород)
10:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/32 фіналу. Чоловіки: Гунбін Олексій, Кожокарь Іван, Овчинніков Артем
10:30. Бадмінтон. Парний розряд. Груповий етап. Чоловіки: Махновський Михайло-Бекетов Гліб
10:30. Бадмінтон. Одиничний розряд. Груповий етап. Чоловіки: Боснюк Данило
10:30. Бадмінтон. Парний розряд. Груповий етап. Жінки: Столяренко Марія-Жарка Єлизавета
10:30. Бадмінтон. Одиничний розряд. Груповий етап. Жінки: Бугрова Поліна
10:30. Бадмінтон. Груповий етап. Мікст
11:00. Стрибки у воду. Трамплін 1 м. Кваліфікація. Чоловіки: Науменко Євген, Середа Олексій
12:10. Фехтування. Шпага. Жінки: Харькова Влада, Бежура Джоан-Фейбі, Бровко Інна, Варфоломеєва Дарія
13:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/16 фіналу. Чоловіки
13:30. Фехтування. Рапіра. Чоловіки: Ягодка Андрій, Стаценко Олексій, Цап Юрій, Гумен Василь
14:00. Бокс. 51 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки
14:00. Бокс. 80 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки
14:00. Бокс. 92 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки
14:00. Бокс. 54 кг. 1/8 фіналу. Жінки
14:00. Бокс. 60 кг. 1/8 фіналу. Жінки
14:00. Бокс. 66 кг. 1/8 фіналу. Жінки
17:00. Стрибки у воду. Синхронний стрибок. Трамплін 3 м. Фінал. Жінки:
18:20. Брейкданс. Груповий етап. Жінки: Пономаренко Анна
19:00. Стрибки у воду. Трамплін 1 м. Фінал. Чоловіки
20:10. Брейкданс. Груповий етап. Чоловіки: Гатин-Лозинський Олександр, Кузнєцов Олег
20:20. Фехтування. Шпага. Фінал. Жінки
20:50. Фехтування. Рапіра. Фінал. Чоловіки
Сучасне п'ятиборство
Муай тай
Регбі-7
Стрільба — 2
Настільний теніс — 1
Тхеквондо — 4
27 червня (25 комплектів нагород)
10:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/32 фіналу. Жінки
10:30. Бадмінтон. Парний розряд. Груповий етап. Чоловіки: Махновський Михайло-Бекетов Гліб
10:30. Бадмінтон. Одиничний розряд. Груповий етап. Чоловіки: Боснюк Данило
10:30. Бадмінтон. Парний розряд. Груповий етап. Жінки: Столяренко Марія-Жарка Єлизавета
10:30. Бадмінтон. Одиничний розряд. Груповий етап. Жінки: Бугрова Поліна
10:30. Бадмінтон. Груповий етап. Мікст
11:00. Стрибки у воду. Вишка 10 м. Кваліфікація. Чоловіки: Коновалов Данило, Оліферчик Станіслав
12:20. Фехтування. Шпага. Чоловіки: Рейзлін Ігор, Станкевич Володимир, Сич Ян, Макієнко Євген
13:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/16 фіналу. Жінки
14:00. Бокс. 57 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки
14:00. Бокс. 71 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки
14:00. Бокс. 57 кг. 1/8 фіналу. Жінки
14:00. Бокс. 50 кг. 1/8 фіналу. Жінки
14:00. Бокс. 92+ кг. 1/8 фіналу. Чоловіки: Ловчинський Дмитро
15:20. Фехтування. Шабля. Жінки: Харлан Ольга, Комащук Аліна, Бакастова Юлія, Кравацька Олена
17:00. Стрибки у воду. Синхронний стрибок. Вишка 10 м. Фінал. Жінки: Байло Ксенія, Есман Софія
19:00. Стрибки у воду. Вишка 10 м. Фінал. Чоловіки
19:00. Бокс. 75 кг. 1/8 фіналу. Жінки
19:45. Брейкданс. ¼ фіналу. Жінки
20:05. Брейкданс. ¼ фіналу. Чоловіки
20:10. Фехтування. Шпага. Фінал. Чоловіки
20:25. Брейкданс. ½ фіналу. Жінки
20:40. Брейкданс. ½ фіналу. Чоловіки
20:40. Фехтування. Шабля. Фінал. Жінки
21:00. Брейкданс. Матч за третє місце. Жінки
21:10. Брейкданс. Матч за третє місце. Чоловіки
21:20. Брейкданс. Фінал. Жінки
21:30. Брейкданс. Фінал. Чоловіки
Фехтування — 2
Сучасне п'ятиборство
Муай тай — 10
Регбі-7 — 2
Стрільба — 3
Стрибки на лижах з трампліна
Настільний теніс — 2
Тріатлон — 1
28 червня (11 комплектів нагород)
10:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/8 фіналу. Жінки: Павлова Анастасія
10:00. Фехтування. Рапіра. Командні змагання. Жінки: збірна України — Полозюк Аліна, Сопіт Ольга, Петрова Крістіна, Миронюк Дарія
11:00. Фехтування. Шабля. Командні змагання. Чоловіки: збірна України — Ягодка Андрій, Стаценко Олексій, Цап Юрій, Боговін Богдан
11:00. Стрибки у воду. Трамплін 1 м. Кваліфікація. Жінки: Письменська Анна
12:00. Стрільба з лука. Класичний лук. ¼ фіналу. Жінки
13:00. Стрільба з лука. Класичний лук. ½ фіналу. Жінки
13:40. Стрільба з лука. Блочний лук. ¼ фіналу. Жінки
14:00. Бокс. 51 кг. ¼ фіналу. Чоловіки
14:00. Бокс. 63,5 кг. ¼ фіналу. Чоловіки
14:00. Бокс. 80 кг. ¼ фіналу. Чоловіки
14:00. Бокс. 92 кг. ¼ фіналу. Чоловіки
14:00. Бокс. 54 кг. ¼ фіналу. Жінки
14:00. Бокс. 60 кг. ¼ фіналу. Жінки
14:00. Бокс. 66 кг. ¼ фіналу. Жінки
15:00. Стрільба з лука. Блочний лук. ½ фіналу. Жінки
15:40. Стрільба з лука. Блочний лук. Матч за третє місце. Жінки
16:00. Стрільба з лука. Блочний лук. Фінал. Жінки
16:30. Стрільба з лука. Класичний лук. Матч за третє місце. Жінки
16:45. Стрільба з лука. Класичний лук. Фінал. Жінки
17:00. Стрибки у воду. Трамплін 1 м. Фінал. Жінки
17:00. Фехтування. Рапіра. Командні змагання. Матч за треє місце. Жінки:
18:00. Фехтування. Шабля. Командні змагання. Матч за треє місце. Чоловіки:
18:40. Фехтування. Рапіра. Командні змагання. Фінал. Жінки
19:00. Стрибки у воду. Синхронний стрибок. Трамплін 3 м. Фінал. Чоловіки: Колодій Олег, Коновалов Данило
19:00. Бокс. 75 кг. ¼ фіналу. Жінки
19:00. Бокс. 57 кг. ¼ фіналу. Жінки
19:00. Бокс. 92+ кг. ¼ фіналу. Чоловіки
19:00. Бокс. 50 кг. ¼ фіналу. Жінки
19:00. Бокс. 71 кг. ¼ фіналу. Чоловіки
19:00. Бокс. 57 кг. ¼ фіналу. Чоловіки
19:45. Фехтування. Шабля. Командні змагання. Фінал. Чоловіки
Бадмінтон
Сучасне п'ятиборство
Стрільба — 2
Стрибки на лижах з трампліну — 1
Настільний теніс — 2
Тріатлон — 1
29 червня (11 комплектів нагород)
10:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. 1/8 фіналу. Чоловіки
10:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. 1/8 фіналу. Жінки
10:00. Стрільба з лука. Блочний лук. ¼ фіналу. Чоловіки
10:00. Фехтування. Рапіра. Командні змагання. Чоловіки: збірна України — Ягодка Андрій, Стаценко Олексій, Цап Юрій, Гумен Василь
10:00. Фехтування. Шпага. Командні змагання. Жінки: збірна України — Харькова Влада, Бежура Джоан-Фейбі, Бровко Інна, Варфоломеєва Дарія
10:35. Веслування. Байдарка. Одиночна. Слалом. Кваліфікація. Чоловіки: Федоренко Олександр, Совко Сергій, Івченко Артем
11:20. Стрільба з лука. Блочний лук. ½ фіналу. Чоловіки
11:50. Веслування. Байдарка. Одиночна. Слалом. Кваліфікація. Жінки: Ус Вікторія, Добротворська Вікторія, Личко Анна
12:10. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/8 фіналу. Чоловіки
14:10. Стрільба з лука. Класичний лук. ¼ фіналу. Чоловіки
15:10. Стрільба з лука. Класичний лук. ½ фіналу. Чоловіки
15:35. Веслування. Байдарка. Командні перегони. Слалом. Фінал. Чоловіки: збірна України — Федоренко Олександр, Совко Сергій, Івченко Артем
15:40. Стрільба з лука. Класичний лук. Матч за третє місце. Чоловіки
15:55. Стрільба з лука. Класичний лук. Фінал. Чоловіки
16:20. Стрільба з лука. Блочний лук. Матч за третє місце. Чоловіки
16:33. Веслування. Байдарка. Командні перегони. Слалом. Фінал. Жінки: збірна України — Ус Вікторія, Добротворська Вікторія, Личко Анна
16:40. Стрільба з лука. Блочний лук. Фінал. Чоловіки
17:00. Фехтування. Шпага. Командні змагання. Матч за треє місце. Жінки:
17:55. Фехтування. Рапіра. Командні змагання. Матч за треє місце. Чоловіки:
19:00. Бадмінтон. Парний розряд. ¼ фіналу. Чоловіки
19:00. Бадмінтон. Парний розряд. ¼ фіналу. Жінки
19:10. Фехтування. Шпага. Командні змагання. Фінал. Жінки
20:10. Фехтування. Рапіра. Командні змагання. Фінал. Чоловіки
Сучасне п'ятиборство
Стрільба — 2
Стрибки на лижах з трампліна — 1
Настільний теніс
Текбол — 1
30 червня (9 комплектів нагород)
10:00. Фехтування. Шпага. Командні змагання. Чоловіки: збірна України — Рейзлін Ігор, Станкевич Володимир, Сич Ян, Макієнко Євген
10:30. Фехтування. Шабля. Командні змагання. Жінки: збірна України — Харлан Ольга, Комащук Аліна, Бакастова Юлія, Кравацька Олена
10:35. Веслування. Каное. Одиночна. Слалом. Кваліфікація. Чоловіки: Федоренко Олександр, Совко Сергій, Корнійчук Максим
11:00. Кікбоксинг. Повний контакт. До 63,5 кг. ¼ фіналу. Чоловіки
11:00. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 63 кг. ¼ фіналу. Чоловіки
11:00. Кікбоксинг. Повний контакт. До 52 кг. ¼ фіналу. Жінки: Бєлкіна Марія
11:00. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 50 кг. ¼ фіналу. Жінки
11:00. Кікбоксинг. Повний контакт. До 75 кг. ¼ фіналу. Чоловіки: Бриков Тимур
11:00. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 74 кг. ¼ фіналу. Чоловіки
11:00. Кікбоксинг. Повний контакт. До 60 кг. ¼ фіналу. Жінки
11:00. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 60 кг. ¼ фіналу. Жінки
11:20. Веслування. Каное. Одиночна. Слалом. Кваліфікація. Жінки: Ус Вікторія, Добротворська Вікторія
12:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. ¼ фіналу. Чоловіки
12:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. ¼ фіналу. Жінки
12:00. Бадмінтон. Парний розряд. ¼ фіналу. Мікст
14:00. Бокс. 51 кг. ½ фіналу. Чоловіки
14:00. Бокс. 63,5 кг. ½ фіналу. Чоловіки
14:00. Бокс. 80 кг. ½ фіналу. Чоловіки
14:00. Бокс. 92 кг. ½ фіналу. Чоловіки
14:00. Бокс. 54 кг. ½ фіналу. Жінки
14:00. Бокс. 60 кг. ½ фіналу. Жінки
14:00. Бокс. 66 кг. ½ фіналу. Жінки
14:30. Веслування. Каное. Командні перегони. Слалом. Фінал. Чоловіки: збірна України — Федоренко Олександр, Совко Сергій, Корнійчук Максим
15:10. Веслування. Каное. Командні перегони. Слалом. Фінал. Жінки
15:30. Пляжний футбол. ½ фіналу. Чоловіки
16:00. Кікбоксинг. Повний контакт. До 86 кг. ¼ фіналу. Чоловіки: Мельник Артем
16:00. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 84 кг. ¼ фіналу. Чоловіки
16:00. Кікбоксинг. Повний контакт. До 70 кг. ¼ фіналу. Жінки
16:00. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 70 кг. ¼ фіналу. Жінки
16:00. Кікбоксинг. Легкий контакт. До 79 кг. ¼ фіналу. Чоловіки: Замятін Павло
16:00. Кікбоксинг. Легкий контакт. До 60 кг. ¼ фіналу. Жінки
16:00. Кікбоксинг. Легкий контакт. До 63 кг. ¼ фіналу. Чоловіки
16:00. Кікбоксинг. Легкий контакт. До 50 кг. ¼ фіналу. Жінки
17:00. Фехтування. Шпага. Командні змагання. Матч за треє місце. Чоловіки
18:00. Фехтування. Шабля. Командні змагання. Матч за треє місце. Жінки
18:00. Бадмінтон. Парний розряд. ½ фіналу. Жінки
18:00. Бадмінтон. Парний розряд. ½ фіналу. Чоловіки
18:40. Фехтування. Шпага. Командні змагання. Фінал. Чоловіки
19:00. Бокс. 75 кг. ½ фіналу. Жінки
19:00. Бокс. 57 кг. ½ фіналу. Жінки
19:00. Бокс. 92+ кг. ½ фіналу. Чоловіки
19:00. Бокс. 50 кг. ½ фіналу. Жінки
19:00. Бокс. 71 кг. ½ фіналу. Чоловіки
19:00. Бокс. 57 кг. ½ фіналу. Чоловіки
19:30. Пляжний футбол. ½ фіналу. Жінки
19:40. Фехтування. Шабля. Командні змагання. Фінал. Жінки
Фехтування — 2
Кікбоксинг
Стрільба — 3
Стрибки на лижах з трампліна — 1
Настільний теніс
Текбол — 1
1 липня (26 комплектів нагород)
10:35. Веслування. Байдарка. Одиночна. Слалом. Півфінал. Чоловіки
11:00. Дзюдо. Командні змагання. Мікст: збірна України — Богдан Ядов, Владислав Казіміров, Артем Бубир, Станіслав Гунченко, Євгеній Балєвський, Андрій Колесник, Анастасія Чижевська, Дар'я Білодід, Юлія Гребеножко, Анастасія Антіпіна, Руслана Булавіна, Єлизавета Литвиненко
11:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. ½ фіналу. Чоловіки
11:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. ½ фіналу. Жінки
11:00. Бадмінтон. Парний розряд. ½ фіналу. Мікст
12:00. Кікбоксинг. Повний контакт. До 63,5 кг. ½ фіналу. Чоловіки
12:00. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 63 кг. ½ фіналу. Чоловіки
12:00. Кікбоксинг. Повний контакт. До 52 кг. ½ фіналу. Жінки
12:00. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 50 кг. ½ фіналу. Жінки
12:00. Кікбоксинг. Повний контакт. До 75 кг. ½ фіналу. Чоловіки
12:00. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 74 кг. ½ фіналу. Чоловіки
12:00. Кікбоксинг. Повний контакт. До 60 кг. ½ фіналу. Жінки
12:00. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 60 кг. ½ фіналу. Жінки
12:00. Кікбоксинг. Повний контакт. До 86 кг. ½ фіналу. Чоловіки
12:00. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 84 кг. ½ фіналу. Чоловіки
12:00. Кікбоксинг. Повний контакт. До 70 кг. ½ фіналу. Жінки
12:00. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 70 кг. ½ фіналу. Жінки
12:00. Кікбоксинг. Легкий контакт. До 79 кг. ½ фіналу. Чоловіки
12:00. Кікбоксинг. Легкий контакт. До 60 кг. ½ фіналу. Жінки
12:00. Кікбоксинг. Легкий контакт. До 63 кг. ½ фіналу. Чоловіки
12:00. Кікбоксинг. Легкий контакт. До 50 кг. ½ фіналу. Жінки
12:03. Веслування. Байдарка. Одиночна. Слалом. Півфінал. Жінки:
13:10. Веслування. Байдарка. Одиночна. Слалом. Фінал. Чоловіки:
13:41. Веслування. Байдарка. Одиночна. Слалом. Фінал. Жінки:
16:00. Веслування. Байдарка-крос. Одиночна. Слалом. Кваліфікація. Чоловіки: Федоренко Олександр, Совко Сергій, Івченко Артем
16:30. Пляжний футбол. Матч за третє місце. Чоловіки
16:40. Веслування. Байдарка-крос. Одиночна. Слалом. Кваліфікація. Жінки: Ус Вікторія, Добротворська Вікторія, Личко Анна
17:45. Пляжний футбол. Матч за третє місце. Жінки
18:30. Дзюдо. Командні змагання. Фінал. Мікст
19:00. Пляжний футбол. Фінал. Жінки
19:00. Бадмінтон. Парний розряд. Матч за третє місце. Жінки
19:00. Бадмінтон. Парний розряд. Фінал. Жінки
19:00. Бадмінтон. Парний розряд. Матч за третє місце. Чоловіки
19:00. Бадмінтон. Парний розряд. Фінал. Чоловіки
19:00. Бокс. 51 кг. Фінал. Чоловіки
19:00. Бокс. 63,5 кг. Фінал. Чоловіки
19:00. Бокс. 80 кг. Фінал. Чоловіки
19:00. Бокс. 92 кг. Фінал. Чоловіки
19:00. Бокс. 54 кг. Фінал. Жінки
19:00. Бокс. 60 кг. Фінал. Жінки
19:00. Бокс. 66 кг. Фінал. Жінки
21:00. Пляжний футбол. Фінал. Чоловіки
Кікбоксинг
Сучасне п'ятиборство — 4
Регбі-7 — 2
Стрибки на лижах з трампліна — 1
Настільний теніс — 2
Текбол — 2
Тріатлон — 1
2 липня (31 комплект нагород)
10:05. Веслування. Каное. Одиночна. Слалом. Півфінал. Чоловіки
11:12. Веслування. Каное. Одиночна. Слалом. Півфінал. Жінки
12:00. Кікбоксинг. Легкий контакт. До 63,5 кг. Фінал. Чоловіки
12:15. Кікбоксинг. Повний контакт. До 63 кг. Фінал. Чоловіки
12:19. Веслування. Каное. Одиночна. Слалом. Фінал. Чоловіки
12:30. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 50 кг. Фінал. Жінки
12:50. Веслування. Каное. Одиночна. Слалом. Фінал. Жінки
13:00. Бадмінтон. Парний розряд. Матч за третє місце. Мікст
13:00. Бадмінтон. Парний розряд. Фінал. Мікст
13:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. Матч за третє місце. Чоловіки
13:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. Фінал. Чоловіки
13:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. Матч за третє місце. Жінки
13:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. Фінал. Жінки
13:15. Кікбоксинг. Легкий контакт. До 79 кг. Фінал. Чоловіки
13:30. Кікбоксинг. Повний контакт. До 52 кг. Фінал. Жінки
13:45. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 60 кг. Фінал. Жінки
14:00. Бокс. 57 кг. Фінал. Чоловіки
14:00. Бокс. 71 кг. Фінал. Чоловіки
14:00. Бокс. 92+ кг. Фінал. Чоловіки
14:00. Бокс. 50 кг. Фінал. Жінки
14:00. Бокс. 57 кг. Фінал. Жінки
14:00. Бокс. 75 кг. Фінал. Жінки
14:30. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 74 кг. Фінал. Чоловіки
14:45. Кікбоксинг. Повний контакт. До 75 кг. Фінал. Чоловіки
15:00. Кікбоксинг. Легкий контакт. До 50 кг. Фінал. Жінки
15:45. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 84 кг. Фінал. Чоловіки
16:00. Кікбоксинг. Повний контакт. До 60 кг. Фінал. Жінки
16:05. Веслування. Байдарка-крос. Одиночна. Слалом. ¼ фіналу. Чоловіки
16:15. Веслування. Байдарка-крос. Одиночна. Слалом. ¼ фіналу. Жінки
16:15. Кікбоксинг. Легкий контакт. До 60 кг. Фінал. Жінки
16:38. Веслування. Байдарка-крос. Одиночна. Слалом. ½ фіналу. Чоловіки
16:47. Веслування. Байдарка-крос. Одиночна. Слалом. ½ фіналу. Жінки
16:51. Веслування. Байдарка-крос. Одиночна. Слалом. Матч за третє місце. Чоловіки
16:57. Веслування. Байдарка-крос. Одиночна. Слалом. Матч за третє місце. Жінки
16:59. Веслування. Байдарка-крос. Одиночна. Слалом. Фінал. Чоловіки
17:00. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 63 кг. Фінал. Чоловіки
17:05. Веслування. Байдарка-крос. Одиночна. Слалом. Фінал. Жінки
17:15. Кікбоксинг. Повний контакт. До 86 кг. Фінал. Чоловіки
17:30. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 70 кг. Фінал. Жінки
17:45. Кікбоксинг. Повний контакт. До 70 кг. Фінал. Жінки
Стрільба — 7
Нагадаємо, що на I Європейських іграх у Баку в 2015-му українські атлети здобули 46 медалей (8 золотих, 14 срібних та 24 бронзових), а на II Європейських іграх у мінську у 2019-му поповнили свою колекцію 51 нагородою (16 золотих, 17 срібних та 18 бронзових).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що батько української чемпіонки Європи Анастасії Бачинської загинув на війні з рашистами.85
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